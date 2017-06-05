香港经济：楼价超出一般市民负担，惟现阶段不宜放宽任何措施--官员

路透香港6月5日 - 香港财政司司长陈茂波周一在立法会称，本地楼价超出一般市民负担能力，不过现阶段政府不宜放宽任何措施，以免为楼市“火上加油”。

陈茂波在立法会简报香港经济最新状况时指出，楼价自2003年上升，今年4月整体楼价比1997年高峰期还要高出89%，置业供款负担比率进一步升至66%，高于长期平均值45%，反映楼价已经超出市民负担能力。

会上有议员提出质询指，政府推出多轮措施令到二手楼市交投受到限制，但一手市场却出现“排长龙”买楼情况，政府应如何协助本地市民置业。

陈茂波回应说，“政府有研究这个问题，但现阶段不宜放宽任何措施，以免助长楼市，尤其是正值高楼价时期，一些能力处于边缘的市民买楼反而有害无益，也会被市场解读是政府‘火上加油’。”

对于政府会否考虑“限购”，他说，不方便作出评论，以免引起市场过敏反应。

陈茂波重申，对香港金融体系统的安全性及抗震能力有信心，相信即使楼市有调整，亦不会如1997年般震荡，因在逆周期措施推出后，物业借贷比率远低于97年，银行的资本比率充足且不良贷款率低。

近月本港楼市再度活跃，4、5月住宅成交量较今年首季升45%，平均每月有6,400宗，首4个月楼价累计上升6.5%。

政府经济顾问陈李蔼伦称，如果息口上升3个百分点至正常水平，则置业供款负担比率将进一步升至86%。市场对于美国本月加息的机率估计为100%，今年余下时间若果经济数据持续向好，预计美国息口会陆续上调及于今年稍后时间缩减资产负债表规模。

她指出，外围经济向好以及中国内地经济改善，对香港经济带来正面因素，要实现今年本地生产总值（GDP）增长2-3%之目标难度不大，反而认为目标有上调空间。

“待第二季经济数据出台后，政府将在8月作全面覆检。”她并说，预料通胀平稳温和。（完）