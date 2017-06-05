香港经济：楼价超出一般市民负担，惟现阶段不宜放宽任何措施--官员

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月5日 - 香港财政司司长陈茂波周一在立法会称，本地楼价超出一般市民负担能力，不过现阶段政府不宜放宽任何措施，以免为楼市“火上加油”。
陈茂波在立法会简报香港经济最新状况时指出，楼价自2003年上升，今年4月整体楼价比1997年高峰期还要高出89%，置业供款负担比率进一步升至66%，高于长期平均值45%，反映楼价已经超出市民负担能力。
会上有议员提出质询指，政府推出多轮措施令到二手楼市交投受到限制，但一手市场却出现“排长龙”买楼情况，政府应如何协助本地市民置业。
陈茂波回应说，“政府有研究这个问题，但现阶段不宜放宽任何措施，以免助长楼市，尤其是正值高楼价时期，一些能力处于边缘的市民买楼反而有害无益，也会被市场解读是政府‘火上加油’。”
对于政府会否考虑“限购”，他说，不方便作出评论，以免引起市场过敏反应。
陈茂波重申，对香港金融体系统的安全性及抗震能力有信心，相信即使楼市有调整，亦不会如1997年般震荡，因在逆周期措施推出后，物业借贷比率远低于97年，银行的资本比率充足且不良贷款率低。
近月本港楼市再度活跃，4、5月住宅成交量较今年首季升45%，平均每月有6,400宗，首4个月楼价累计上升6.5%。
政府经济顾问陈李蔼伦称，如果息口上升3个百分点至正常水平，则置业供款负担比率将进一步升至86%。市场对于美国本月加息的机率估计为100%，今年余下时间若果经济数据持续向好，预计美国息口会陆续上调及于今年稍后时间缩减资产负债表规模。
她指出，外围经济向好以及中国内地经济改善，对香港经济带来正面因素，要实现今年本地生产总值（GDP）增长2-3%之目标难度不大，反而认为目标有上调空间。
“待第二季经济数据出台后，政府将在8月作全面覆检。”她并说，预料通胀平稳温和。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为