香港经济：第二季中小企营商指数按季回升，为近两年来最佳--调查

台湾新债：韩国进出口银行五年美元债以三个月LIBOR加80基点定价--消息
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港4月20日 - 香港生产力促进局周四公布的调查显示，今年第二季的中小企业综合营商指数回升，按季升3.7点至45.6，为2015年第三季以来最高，反映中小企逐步重建营商信心。
调查指，与一年前相比，中小企对公司的前景展望持续改善，六成受访者认为公司没有结业危机，较一年前(25%)明显乐观。
渣打香港高级经济师刘健恒表示，虽然地缘政治忧虑仍在，但3月份中国制造业采购经理指数（PMI）上升至近五年高位，美国消费者信心指数也处于2000年12月以来的最高水平。因此，香港中小企的营商信心在＂环球经济＂分项指数上升50%的带动下，出现较全面的反弹不足为奇。
＂制造业分类指数于三大行业中反弹最多，亦反映最近的复苏主要由外围因素带动。虽然2017年香港经济的反弹幅度仍受外围不明朗因素局限，但与前一、两季相比，我们似乎已更有能力去应对这些挑战。＂刘健恒说。
今天公布的＂渣打香港中小企领先营商指数＂调查，综合营商指数由五个分项组成，其中＂招聘意向＂微跌0.9，但仍然维持正面，报51.7，亦是各分项中唯一高于50的指数。＂营业状况＂(44.2)、＂盈利表现＂(40.2)及＂环球经济＂(35.8)均录得上升。＂环球经济＂的升幅更达50%，反映中小企逐渐消化近年环球市况波动的影响。
行业方面，三大行业分类指数继续于40水平徘徊，其中制造业分类指数受＂盈利表现＂及＂环球经济＂分项上升带动，升2.2，报41.4。进出口及批发业(39.8)和零售业分类指数(38.4)则分别升0.7及跌0.5，与上季相若。其他行业指数均有所改善，以住宿及膳食服务业(50.0)和金融及保险业(57.5)分类指数录得最大升幅，分别达34%及20%。
继2016年第二及第四季的调查后，是次调查继续探讨本港中小企对当前经济环境的评价及结业危机的看法。认为现时香港经济不景气或反覆不定的受访者中，仅10%表示若情况持续，公司一年内或将结业，六成表示没有结业危机；相较过往两次的调查结果，有明显改善。去年第二及第四季表示没有结业危机的受访中小企分别仅占25%及47%。
是次调查于3月中下旬进行，生产力促进局成功访问了824家本港中小企。（完） (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。
* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。