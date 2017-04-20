香港经济：第二季中小企营商指数按季回升，为近两年来最佳--调查

路透香港4月20日 - 香港生产力促进局周四公布的调查显示，今年第二季的中小企业综合营商指数回升，按季升3.7点至45.6，为2015年第三季以来最高，反映中小企逐步重建营商信心。

调查指，与一年前相比，中小企对公司的前景展望持续改善，六成受访者认为公司没有结业危机，较一年前(25%)明显乐观。

渣打香港高级经济师刘健恒表示，虽然地缘政治忧虑仍在，但3月份中国制造业采购经理指数（PMI）上升至近五年高位，美国消费者信心指数也处于2000年12月以来的最高水平。因此，香港中小企的营商信心在＂环球经济＂分项指数上升50%的带动下，出现较全面的反弹不足为奇。

＂制造业分类指数于三大行业中反弹最多，亦反映最近的复苏主要由外围因素带动。虽然2017年香港经济的反弹幅度仍受外围不明朗因素局限，但与前一、两季相比，我们似乎已更有能力去应对这些挑战。＂刘健恒说。

今天公布的＂渣打香港中小企领先营商指数＂调查，综合营商指数由五个分项组成，其中＂招聘意向＂微跌0.9，但仍然维持正面，报51.7，亦是各分项中唯一高于50的指数。＂营业状况＂(44.2)、＂盈利表现＂(40.2)及＂环球经济＂(35.8)均录得上升。＂环球经济＂的升幅更达50%，反映中小企逐渐消化近年环球市况波动的影响。

行业方面，三大行业分类指数继续于40水平徘徊，其中制造业分类指数受＂盈利表现＂及＂环球经济＂分项上升带动，升2.2，报41.4。进出口及批发业(39.8)和零售业分类指数(38.4)则分别升0.7及跌0.5，与上季相若。其他行业指数均有所改善，以住宿及膳食服务业(50.0)和金融及保险业(57.5)分类指数录得最大升幅，分别达34%及20%。

继2016年第二及第四季的调查后，是次调查继续探讨本港中小企对当前经济环境的评价及结业危机的看法。认为现时香港经济不景气或反覆不定的受访者中，仅10%表示若情况持续，公司一年内或将结业，六成表示没有结业危机；相较过往两次的调查结果，有明显改善。去年第二及第四季表示没有结业危机的受访中小企分别仅占25%及47%。