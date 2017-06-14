香港经济：香港与大湾区内港口各有分工，互补优势提升物流实力--官员

路透香港6月14日 - 近年香港的港口货运吞吐量呈下降趋势，粤港澳大湾区的发展亦可能令各城市之间的竞争加剧。香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，香港港口与大湾区内其他港口各有分工定位，故不存在放弃香港港口的命题；且未来区内各港口会在优势互补下各展所长，从而提升整个区域的物流实力。

贸易及物流业是本港四大经济支柱之一，香港货柜码头吞吐量更曾在世界排名第一，惟近年已被区内其他港口所超越，去年只排名第五。

张炳良在立法会回答议员提问时表示，香港港口去年的吞吐量接近2,000万标准箱，其中约三分之二与珠三角相关。香港国际机场连续七年为全球最繁忙的货运机场，去年吞吐量超过450万吨，粗略估计其中约七成为来往珠三角的货物，可见香港与大湾区货运业关系密切。

＂珠三角区域愈发展，香港愈有进一步发展的空间，但我们必须经常审视自我特色和优势，致力提升整体竞争力，做到国家及区域所需、香港所长。＂他说。

张炳良指出，香港港口与大湾区内其他港口各自有其分工定位。香港港口是南中国货物的集散地和区内重要转运枢纽，而大湾区内的其他主要港口，例如蛇口、盐田、南沙等，则以直接货物运输为主，故不存在放弃香港港口的命题。

他续称，尽管现时香港与其他大湾区城市在货运方面未有具体合作计划，但是随着大湾区发展的推进，区内各港口会在优势互补下，各自发展所长，从而提升整个区域的物流实力。香港会继续强化转运港功能，同时积极拓展高增值海运服务，发挥好＂超级联系人＂的作用。