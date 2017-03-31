香港经济：3月上半个月访港旅客升逾半成，冀增长势头持续--官员

路透香港3月31日 - 香港商务及经济发展局局长苏锦梁周五表示，今年1-2月整体访港旅客人次按年上升1.4%，3月份上半个月初步看来亦有约5.5%的可观升幅。
访港旅客数字去年12月止跌。苏锦梁今天出席公开场合表示，3月上半个月访港内地旅客按年上升7.3%，非内地旅客亦增1.2%，希望这良好势头能够持续。
不过，据香港旅游发展局今天公布数据显示，若只计2月份，当月整体访港旅客按年减少2.7%，终止此前连续两个月的升势，其中内地旅客按年减幅6.8%。
值得注意的是今年农历新年在1月28日，但上年则在2月8日，季节性因素或带来影响。1-2月合计，整体访港旅客按年上升1.4%，其中内地旅客增长1.1%，非中国内地旅客升幅2.5%。
苏锦梁表示，希望藉着旅客人数的增长，为零售业界和受影响的各行各业增添动力。
政府昨天公布，今年2月零售业总销货值按年跌5.7%，较1月份经修订后的1%跌幅扩大。但首两个月合计零售业总销货价值的临时估计跌幅则为3.2%，总销货数量的临时估计则下跌3.6%，销售量跌幅与去年第四季的跌幅相若。
对于近日台北市长柯文哲说香港只是一个小岛，没甚么好玩的言论，苏锦梁说，旅客在香港这个小岛有很丰富的旅游体验，每年有5,000-6,000万旅客来港，数字殊不简单，反映旅客觉得香港非常有吸引力，而他对本地旅游业界非常有信心。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)