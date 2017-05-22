香港证券：改进持仓限额制度措施将于6月1日起实施--证监会

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月22日 - 香港证监会周一称，有关改进持仓限额制度的措施将于今年6月1日，即对《证券及期货(合约限量及须申报的持仓量)规则》的修订生效当日开始实施。
证监会此前决定改进股指期货及期权的持仓限额，包括引入多个超逾限额持仓量及将股票期权合约的法定持仓限额调高。
新制度下，证监会可授权持有或控制的超逾限额持仓量的上限将会由50%上调至300%，股票期权的法定持仓限额调高两倍至150,000份合约，就指数套戥（套利）活动、资产管理公司及交易所买卖基金（ETF）庄家订立新的超逾限额持仓量。
此外，鉴于市场的回应，适用于资产管理人的最低“管理资产”要求将会由1,000亿港元下调至800亿港元。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为