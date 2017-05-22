香港证券：改进持仓限额制度措施将于6月1日起实施--证监会

路透香港5月22日 - 香港证监会周一称，有关改进持仓限额制度的措施将于今年6月1日，即对《证券及期货(合约限量及须申报的持仓量)规则》的修订生效当日开始实施。

证监会此前决定改进股指期货及期权的持仓限额，包括引入多个超逾限额持仓量及将股票期权合约的法定持仓限额调高。

新制度下，证监会可授权持有或控制的超逾限额持仓量的上限将会由50%上调至300%，股票期权的法定持仓限额调高两倍至150,000份合约，就指数套戥（套利）活动、资产管理公司及交易所买卖基金（ETF）庄家订立新的超逾限额持仓量。