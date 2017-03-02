香港证券：美券商减价战升温，嘉信理财香港同步下调交易佣金近三成

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透香港3月2日 - 美国本土券商减价战升温，在香港提供美股网上买卖服务的嘉信理财香港周四宣布同步下调交易佣金近三成。
嘉信理财香港的新闻稿称，自美国时间3月3日起，美股网上交易标准佣金将由6.95美元减低至4.95美元，同时，期权交易费亦将降为4.95美元，另加每份合约0.65美元。
嘉信理财香港董事总经理方硕稳表示，“透过独有的满意保证及低交易收费，我们会继续专注于为个人客户改善投资环境，同时帮助他们于海外市场分散投资。”
近期美国股市屡创新高，美国本土券商积极抢客而纷纷降价，其中富达投资将其零售证券客户的股票及ETF交易佣金由7.95美元削至4.95美元，嘉信理财随即迎战将佣金由6.95美元降至4.95美元，TD Ameritrade亦表示可能加入战团。
道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久将升息是利多因素。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”