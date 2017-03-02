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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 16:08 BJT

香港证券：美券商减价战升温，嘉信理财香港同步下调交易佣金近三成

路透香港3月2日 - 美国本土券商减价战升温，在香港提供美股网上买卖服务的嘉信理财香港周四宣布同步下调交易佣金近三成。

嘉信理财香港的新闻稿称，自美国时间3月3日起，美股网上交易标准佣金将由6.95美元减低至4.95美元，同时，期权交易费亦将降为4.95美元，另加每份合约0.65美元。

嘉信理财香港董事总经理方硕稳表示，“透过独有的满意保证及低交易收费，我们会继续专注于为个人客户改善投资环境，同时帮助他们于海外市场分散投资。”

近期美国股市屡创新高，美国本土券商积极抢客而纷纷降价，其中富达投资将其零售证券客户的股票及ETF交易佣金由7.95美元削至4.95美元，嘉信理财随即迎战将佣金由6.95美元降至4.95美元，TD Ameritrade亦表示可能加入战团。

道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久将升息是利多因素。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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