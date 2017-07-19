香港金融：去年末基金资产规模按年升5.2%，海外资金占近七成--证监会

* 去年末基金资产规模约18.29万亿港元

* 海外投资者为主要资金来源

* 3月底止香港注册成立基金共735只

* 内地相关基金集团管理资产净值2,320亿港元

路透香港7月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，去年末基金业管理资产规模回复增长，按年上升5.2%，其中海外资金占近七成。

证监会发表2016年度基金管理活动调查显示，年末的基金管理业务合计资产约18.29万亿港元，上年末则为17.39万亿港元；五年累积增长45.3%。

海外投资者继续成为基金管理业务的主要资金来源，占相关业务的66.3%。不过，去年香港和内地市场表现相对逊色，导致更多资产被投放至其他地区，投资于内地及香港的资产比例降至47.5%，上年则为50.2%。基金经理分散其资产至亚太区其他地方，以及英国及欧洲。

调查结果亦显示，私人财富管理业务于年内增长9%至5.2万亿港元，反映亚洲的高资产净值个人数目持续增长，香港的私人财富管理业务的潜在客户人数持续上升。

证监会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）表示，“我们致力支持发展香港成为提供全方位服务的资产管理中心及基金首选注册地的整体目标。”

证监会积极订立新的监管措施，以保持香港主要国际资产管理中心的地位。随着内地与香港基金互认安排在2015年7月落实，证监会在2016年12月及2017年7月分别与瑞士及法国订立类似的安排。本地方面，杠杆和反向产品已获批，而证监会已就加强行业监管的建议展开多项公众谘询。

报告显示，截至今年3月底止，在香港注册成立的证监会认可基金总共735只，按年增加12%；资产净值1,320亿美元，增长11.9%。在香港获发牌提供资产管理服务（第9类）的法团数目按年增加了195家至1,348家。

**内地相关注册机构增至313家**

今年3月底止内地相关持牌法团及注册机构达313家，按年增加15.9%，其中券商占124家。去年末，由内地相关基金集团管理的证监会认可基金数目333只，资产净值2,320亿港元，分别按年增长18%及30%；在香港管理并源自合格境内机构投资者（QDII）的内地资产1,530亿港元。

证监会认可人民币投资产品共262只，规模为570亿元人民币。香港ETF（交易所买卖基金）的平均每日成交金额为7,480亿美元，RQFII/沪港通/深港通ETF占9.8%。

证监会自1999年起每年进行这项调查，以评估香港基金管理业的情况，从而制订相关政策及工作规划。本年度共有575家机构同意参与调查，当中包括511家持牌资产管理公司及基金顾问公司、44家注册金融机构，以及20家保险公司。

去年，持牌公司的资产管理业务及基金顾问业务的资产总值按年上升3.5%至12.55万亿港元，注册机构的资产管理及私人银行业务的资产总值上升9%至5.02万亿港元，保险公司呈报的资产管理业务总值9.8%至5,140亿港元。

资产管理业务增长4.6%至12.82万亿港元，过去五年在香港管理的资产管理业务占整体超过50%；在香港管理的资产当中，超过54%投资于股票。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here%20Report_Chinese_2016.pdf)