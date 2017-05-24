香港金融：套息活动增加令港元现汇逐渐回软，惟银行业资金持稳--金管局

路透香港5月24日 - 香港金融管理局（HKMA）提交予立法会的文件显示，套息活动增加令港元现汇逐渐回软，惟银行业资金保持稳定，反映香港市场尚未面对资金外流压力。

文件显示，由于港元与美元息差扩阔，买美元沽港元的套息活动有所增加，港元现货汇价在过去两个月逐渐回软，从2月底约7.76港元兑1美元的水平回落至4月底约7.78的水平。

不过，过去两个月反映银行同业流动资金状况的总结余在接近2,600亿港元的水平保持稳定。

金管局指，港元银行同业拆息仍然低于美元银行同业拆息。由于美国在3月加息，隔夜港元和美元银行同业拆息的差距从2月底的-55基点扩大至4月底的-85基点左右。同期，3个月拆息的差距亦由-12基点扩大至接近-30基点。

在港美息差扩阔带动下，12个月港元兑美元掉期的折让从2月底的-170点子拉阔至4月中的约-340点子左右，并在此水平稳定下来。

**海外及本地贷款需求大增**

香港银行业首季贷款增长加快，金管局称，不论是本地使用贷款或境外使用贷款均录得显着增幅，主要反映海外企业和香港公司对贷款的需求增加。另外，3月份贸易融资的增长步代亦加快，反映香港进出口贸易在近月显着改善。

首季银行体系的整体贷款增速为4.6%，以年率计为18.5%，高于2016年的6.5%。其中，本地使用贷款增长4.1%，以年率计升幅为16.4%；境外使用贷款增长6.2%，以年率计增速达24.7%。

3月底港元贷存比率为76%，较上季的77%轻微下跌，所有货币贷存比率由68%微升至69%。

**人民币贸易结算量跌近三成**

而今年首3个月经香港银行处理的人民币贸易结算额共8,214亿元人民币，按年下降27%，上年同期则为11,306亿元。

3月份香港人民币即时支付结算系统的平均每日交易金额达8,080亿元人民币。

3月末的人民币客户存款及存款证余额分别为5,073亿元及758亿元，人民币银行贷款余额达2,583亿元，未偿还人民币点心债余额2,843亿元。首3个月的点心债发行量为10亿元。

**银行资产质素维持健康**

香港整体银行业方面，金管局指出，银行业的资产质素维持在健康水平，3月底零售银行的特定分类贷款比率处于0.70%，仍远低于2000年以来的长期平均水平2.3%。

银行体系的资本维持充裕，本地注册认可机构的综合资本充足比率由2016年12月底的19.2%微跌至2017年3月底的18.8%，但仍远高于8%的国际最低要求。

零售银行的资产质素继续保持良好，其特定分类贷款比率由2016年12月底的0.72%微跌至2017年3月底的0.70%。同样地，银行体系的整体特定分类贷款比率亦由0.85%下跌至0.83%。