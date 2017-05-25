香港金融：对中国内地相关贷款加强管理，非常不认同穆迪观点--官员

路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。

陈茂波说，“我们非常不认同穆迪的观点。虽然内地经济和香港经济关系非常密切，但我们不认同穆迪基于对中国的主权信用评级的调整，而机械式地随之将香港的评级下调。”

就穆迪指香港银行与内地相关贷款业务的风险增加，陈茂波指出，事实上内地相关贷款的借款人大部分是大型国企和跨国企业，信贷质素普遍较高，不良贷款的比例亦自去年初有所下降。

“同时，在香港金融管理局的审慎监管下，香港银行奉行审慎的贷款批核标准，对内地相关贷款的风险管理亦已有所加强。”他说。

陈茂波又反驳指，穆迪指香港对“一带一路”的参与会使经济和金融制度会与内地更加紧密，但有关倡议并非为促进到内地的投资，而港商有关“一带一路”的投资均会以商业原则考虑，并认为香港更多的参与有关项目，将会有助本地的企业和人才进军“一带一路”沿线更多国家，开拓新市场，令香港经济整体得益。

他并说，“此外，我亦希望重申，香港一直依照《基本法》的规定实行高度自治，享有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权。中央政府和特区政府会继续坚定不移地落实‘一国两制’原则，而这亦是香港经济持续发展的最重要基础。穆迪有关香港公共政策的制定和落实的评论，纯属臆测，缺乏理据支持。”

他认为，穆迪忽略了香港拥有的良好经济基础，稳健银行系统，完善的金融监管制度以及健康的财政状况。这些条件均令香港有能力应对外围环境变化带来的挑战。

随着全球经济环境继续改善，外部需求转强，香港经济在2017年第一季较去年同期实质显着增长4.3%，保持自去年第二季开始呈现的向好势头。与此同时，劳工市场继续处于全民就业状态，总就业人数在第一季再创季度新高；营商气氛好转，内部需求亦保持强韧。

国际货币基金组织（基金组织）1月公布的评估报告中，亦再次肯定特区政府强而有力的政策框架，包括审慎的财政政策及健全的金融体系监管。基金组织认同多年来建立的充裕缓冲空间有效提升香港抵御不利环境的能力。（完）

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