香港金融：政府发行第二批30亿港元银色债券，今天开始认购

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港6月6日 - 香港政府发行第二批30亿港元银色债券（Silver Bond）周二开始接受认购，配售行之一的中银香港称，债券回报吸引，预料认购反应与去年相若。
银色债券面向65岁或以上的香港居民，是通胀挂钩债券（iBond）以外的另一项短期纾缓措施，亦为促进本地债券市场进一步发展。
新一批银色债券目标发行额为30亿港元，年期三年，债券持有人将每六个月获发一次与本地通胀挂鈎的利息，但息率不会少于两厘。认购期至下周三（14日）为止，发行日为6月23日。
尽管近日银行人民币定期存款年息率回升至4厘的水平，中银香港个人金融及财富管理部助理总经理张颖思向传媒表示，人民币定存与银色债券属于不同的投资产品，银色债券作为港元投资工具并有两厘回报，于市场上较少见。
“今年通胀升温可能会影响预期回报，但是以一个定息的保本产品来说，又是低风险，其实相当吸引。”她并说，预期今年的认购反应与去年相若。
政府去年8月推出第一批30亿港元三年期银色债券，年息率亦不低于2%，结果有7.6万人申请录得共89.3亿港元的申购额。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为