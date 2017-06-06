香港金融：政府发行第二批30亿港元银色债券，今天开始认购

路透香港6月6日 - 香港政府发行第二批30亿港元银色债券（Silver Bond）周二开始接受认购，配售行之一的中银香港称，债券回报吸引，预料认购反应与去年相若。

银色债券面向65岁或以上的香港居民，是通胀挂钩债券（iBond）以外的另一项短期纾缓措施，亦为促进本地债券市场进一步发展。

新一批银色债券目标发行额为30亿港元，年期三年，债券持有人将每六个月获发一次与本地通胀挂鈎的利息，但息率不会少于两厘。认购期至下周三（14日）为止，发行日为6月23日。

尽管近日银行人民币定期存款年息率回升至4厘的水平，中银香港个人金融及财富管理部助理总经理张颖思向传媒表示，人民币定存与银色债券属于不同的投资产品，银色债券作为港元投资工具并有两厘回报，于市场上较少见。

“今年通胀升温可能会影响预期回报，但是以一个定息的保本产品来说，又是低风险，其实相当吸引。”她并说，预期今年的认购反应与去年相若。

政府去年8月推出第一批30亿港元三年期银色债券，年息率亦不低于2%，结果有7.6万人申请录得共89.3亿港元的申购额。（完）