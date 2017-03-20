香港金融：楼市风险随利息向上逐步加大，现阶段没条件＂减辣＂--财政司长

路透香港3月20日 - 香港财政司司长陈茂波表示，随着港美息差扩阔，香港银行利息最终都会跟随美息走势逐步向上，加上供求情况改变，楼市要面对的风险亦会逐步加大。此外，在基本市场因素正在转向的情况下，市场仍然再趋炽热，故此，各种针对楼市的需求管理措施仍须继续，现阶段看不到有条件或空间＂减辣＂或＂撤招＂。

陈茂波在其个人网志(here)撰文称，上周美联储（FED）一如市场预计决定加息四分之一厘，和上一次加息相隔只有三个月。尽管相比过往，目前利率仍处于极低水平，但在美国经济状况持续改善下，联储局加息相信将会陆续有来。

＂大家更须注意的是，未来息口走向只会向上，而美国加息的步伐更有机会较市场预期为快。＂陈茂波说。

他称，​利率变动对宏观经济、金融市场与资产价格等都有莫大关系，而他尤其关注的是对楼市的影响。过去数年，由于本地住宅供求失衡，又遇上环球利率超低、和大量资金涌入香港的大环境，楼市表现异常畅旺，今年1月的整体楼价较1997年的高峰显着高出近八成。市民的负担比率在去年第四季恶化至约63%，远高于1996至2015年期间46%的长期平均水平。

然而，在政府不断增加土地及房屋供应下，加上外围经济及金融环境转变，影响楼市的基本因素已起了根本的变化。供应方面，作为住宅供应领先指标的私人住宅动工量，在过去五年较之前五年大升70%至平均每年约1.8万个单位。另外，未来三至四年一手私人住宅单位潜在供应量达9.4万个，而现时发展商手上随时可开盘出售的单位亦近2.1万个。

需求方面，尽管今年本地经济靠稳，但外围经济仍面对多重隐忧，都会影响目前环球经济好转的势头。倘若本港经济受到冲击，也会影响本地住宅需求和资产价格。

陈茂波表示，现时市场预期在今年可能还会加息两次，而美联储亦估计加息进程会持续至明年和后年，联邦基金利率最终接近约3%的较正常水平（即在未来两三年利息累计升幅可能达2厘或以上)。纵使本港银行同业拆息目前仍处于低水平，至今亦未有任何本港银行宣布加息，但在联系汇率制度下，随着港美息差扩阔，港息最终都会跟随美息走势。

＂因此，本港加息只是一个‘几时’的问题，而不是一个‘会否’的问题。＂他说，现时一般楼宇按揭息率只有约2厘水平，上述加幅会大大增加供楼人士的压力。而一旦国际资金流出现逆转，资金加快流出本港，本港的利息更可能会急速上升。

​他指出，市民怀有＂楼价只升不跌＂的预期欠缺客观根据。过去数次美国利率踏入上升周期，本港楼价的升势大致都会放缓、甚至由升转跌。就以上一次美国加息周期(2004-2006年)为例，香港的利率上升不久后，本港的楼价便出现下调。

他续指，随着本地利率可能会逐步上升，加上供求情况改变，楼市要面对的风险亦会逐步加大。在基本市场因素正在转向的情况下，市场仍然再趋炽热，实在令人担心。