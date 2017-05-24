香港金融：私人贷款持续增长，最快四年内超越信用卡贷款--调查

路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。

环联首度发表有关香港信贷行业的分析报告显示，香港信贷市场健康兼运作良好，逾期还款率偏低，贷款额平稳增长。在2016年第一季至2017第一季期间，持有信用卡的消费者数目轻微上升0.9%。同时，信用卡应缴款项录得0.6%增长，升幅较通胀率为慢，反映本地消费者并非以信用卡为获取信贷的工具。

＂去年香港宏观经济无论利率、失业率及通胀均稳定在低位徘徊，消费者信贷市场表现正好反映以上情况。＂环联香港区研究及顾问部总监Brendan Ie Grange表示。

他续称，＂本港银行一向采取谨慎的风险管理策略，所以信用卡逾期还款率偏低，但也削弱了信用卡公司在中等风险消费群的业务增长机会。＂

另一方面，信用卡公司向风险较低的消费者提供更多回赠礼遇。因此，信贷评级达超优级别的客户持有最多信用卡，每人平均拥有4.8张，信用额总和达286,631港元。然而，这批消费者并不一定是信贷用家。超优级别客户的信用额使用率（即应缴款项与信用限额的比率）仅为5%，而优良及次优客户的使用率则分别为21%和46%。就整体市场而言，信用额使用率于去年下跌约3%。

Le Grange表示，消费者有多种方法获取信用卡，但使用率却停滞不前；他们似乎倾向选择信用卡以外的信贷产品满足本身借贷需要。对信用卡公司而言，以上消费者行为，为提升业务利润带来挑战。

无抵押私人贷款及无抵押循环贷款，是继随信用卡后，在本港最受欢迎的信贷产品。前者在今年首季更录得最大幅度的应缴款项增长。消费者在两种贷款的风险表现则保持平稳。

首季私人贷款总额按年上升4%，是现时信用卡贷款总额的88%。若高增长趋势持续，私人贷款总额最快将于四年内超越信用卡贷款。报告指，随着贷款机构以低息吸引低风险客户，加上消费者对借贷观感愈趋正面，此情况预料很大机会出现。

Le Grange指出，过去12个月主要信贷产品增长有限，消费者继续由循环贷款转向分期产品。有关趋势会否在未来数季持续值得关注。