香港金融：私人贷款持续增长，最快四年内超越信用卡贷款--调查

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
环联首度发表有关香港信贷行业的分析报告显示，香港信贷市场健康兼运作良好，逾期还款率偏低，贷款额平稳增长。在2016年第一季至2017第一季期间，持有信用卡的消费者数目轻微上升0.9%。同时，信用卡应缴款项录得0.6%增长，升幅较通胀率为慢，反映本地消费者并非以信用卡为获取信贷的工具。
＂去年香港宏观经济无论利率、失业率及通胀均稳定在低位徘徊，消费者信贷市场表现正好反映以上情况。＂环联香港区研究及顾问部总监Brendan Ie Grange表示。
他续称，＂本港银行一向采取谨慎的风险管理策略，所以信用卡逾期还款率偏低，但也削弱了信用卡公司在中等风险消费群的业务增长机会。＂
另一方面，信用卡公司向风险较低的消费者提供更多回赠礼遇。因此，信贷评级达超优级别的客户持有最多信用卡，每人平均拥有4.8张，信用额总和达286,631港元。然而，这批消费者并不一定是信贷用家。超优级别客户的信用额使用率（即应缴款项与信用限额的比率）仅为5%，而优良及次优客户的使用率则分别为21%和46%。就整体市场而言，信用额使用率于去年下跌约3%。
Le Grange表示，消费者有多种方法获取信用卡，但使用率却停滞不前；他们似乎倾向选择信用卡以外的信贷产品满足本身借贷需要。对信用卡公司而言，以上消费者行为，为提升业务利润带来挑战。
无抵押私人贷款及无抵押循环贷款，是继随信用卡后，在本港最受欢迎的信贷产品。前者在今年首季更录得最大幅度的应缴款项增长。消费者在两种贷款的风险表现则保持平稳。
首季私人贷款总额按年上升4%，是现时信用卡贷款总额的88%。若高增长趋势持续，私人贷款总额最快将于四年内超越信用卡贷款。报告指，随着贷款机构以低息吸引低风险客户，加上消费者对借贷观感愈趋正面，此情况预料很大机会出现。
Le Grange指出，过去12个月主要信贷产品增长有限，消费者继续由循环贷款转向分期产品。有关趋势会否在未来数季持续值得关注。
香港金管局的数据显示，信用卡应收帐款总额在今年首季减少8.9%至3月底的1,168亿港元。拖欠及经重组合并比率则由上季末的0.33%上升至2017年3月底的0.37%。信用卡撇帐额于季内轻微减少0.05亿港元至5.77亿港元，季度撇帐率则维持在0.47%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为