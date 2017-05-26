香港金融：警务处、金管局及银行等建合作机制，预防及制止严重金融罪行

路透香港5月26日 - 香港警务处联同金融管理局、香港银行公会及多家银行建立合作机制，周五起实施一项为期12个月名为＂反讹骗及洗黑钱情报工作组＂的先导计划，以加强侦查、预防及制止严重金融罪行及洗黑钱活动的能力。

刊载在金管局网页的新闻稿称，金融罪行有损香港经济及各主要金融机构的稳健性。当中，讹骗对公司和个人造成极大损害；而罪犯利用金融服务清洗黑钱，藉以隐匿犯罪得益。多年来，香港政府一直发展反洗黑钱及恐怖分子融资活动的制度，决心维持本港金融体系稳健，保障市民免受损害，并继续维护香港安全和稳定的营商环境。

为更有效识别和消除现在与未来的金融罪行威胁，不少国家均以公私营合作伙伴关系模式，发展与私营机构合作的新方法。

情报工作组以警队为首，让执法机关、金管局、银行公会及多家银行建立合作机制。目前，共有10家零售银行加入情报工作组，包括中国银行（香港）、渣打银行（香港）、香港上海汇丰银行有限公司、恒生银行、大新银行、花旗银行（香港）、星展银行（香港）、东亚银行、中国工商银行（亚洲），以及中国建设银行（亚洲）。