香港金融：警务处、金管局及银行等建合作机制，预防及制止严重金融罪行

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月26日 - 香港警务处联同金融管理局、香港银行公会及多家银行建立合作机制，周五起实施一项为期12个月名为＂反讹骗及洗黑钱情报工作组＂的先导计划，以加强侦查、预防及制止严重金融罪行及洗黑钱活动的能力。
刊载在金管局网页的新闻稿称，金融罪行有损香港经济及各主要金融机构的稳健性。当中，讹骗对公司和个人造成极大损害；而罪犯利用金融服务清洗黑钱，藉以隐匿犯罪得益。多年来，香港政府一直发展反洗黑钱及恐怖分子融资活动的制度，决心维持本港金融体系稳健，保障市民免受损害，并继续维护香港安全和稳定的营商环境。
为更有效识别和消除现在与未来的金融罪行威胁，不少国家均以公私营合作伙伴关系模式，发展与私营机构合作的新方法。
情报工作组以警队为首，让执法机关、金管局、银行公会及多家银行建立合作机制。目前，共有10家零售银行加入情报工作组，包括中国银行（香港）、渣打银行（香港）、香港上海汇丰银行有限公司、恒生银行、大新银行、花旗银行（香港）、星展银行（香港）、东亚银行、中国工商银行（亚洲），以及中国建设银行（亚洲）。
情报工作组内设有策略小组，成员来自执法机关、监管机构及银行业界的高层代表，负责监督情报工作组的策略方针，以及提供工作指引。情报工作组的核心为行动小组，由政府和业界的专业情报人员组成，合力消除危及香港的严重金融罪行及洗黑钱活动威胁。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为