香港金融：证监会与英国金融行为监管局签订金融科技合作协议

路透香港5月12日 - 香港证监会周五称，与英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）签订合作协议，促进双方合作以推动金融科技创新。

根据该协议，证监会与英国金管局会在资讯共享及寻求进入对方市场的创新型企业的转介方面开展合作。

证监会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）在一份声明中表示，“这份协议将有助两家监管机构掌握有关金融服务创新的最新资讯，同时为有意开拓及扩展国际业务的创新型金融科技公司，提供更多与监管机构沟通的途径。”

英国金管局的策略及竞争部助理总裁Christopher Woolard称，“这类合作协议对于在全球缔造金融科技创新的环境至关重要。我们希望就良性创新原则达成共识，并且期待与证监会紧密合作。”

继英国金管局于2014年设立创新中心及证监会于2016年成立金融科技联络办事处后，双方签订了该协议。（完）