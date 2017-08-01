香港金融：证监会发现有私人基金或委托帐户可能隐瞒上市公司持股量

路透香港8月1日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，发现有些私人基金或委托帐户存在不寻常之处，包括可能隐瞒上市公司持股量。

证监会周一发出通函，对一些私人基金及委托帐户的管理情况表示关注，因在监察从事资产管理业务的持牌法团时发现，其中一些私人基金和委托帐户的投资高度集中、流动性低且互有关连，并发现当中存在多项不寻常之处。

证监会发现，有委托帐户持有人的帐户内有庞大而高度集中的股票持仓，但资产管理公司只是按客户的指示行事，而没有行使投资酌情权。此外，一些个案涉及相关人士透过买入及卖出单据，购入或出售上市公司股份。

而在某些情况下，基金投资者或委托帐户持有人是那些基金或委托帐户所投资的上市公司的主要股东、董事或联系人士。有一宗个案，某资产管理公司的董事，亦是该资产管理公司管理的基金所投资的多家上市公司的董事或行政总裁。

该通函内所阐述的作业方式的性质和实际的商业成分令人质疑，并可能隐瞒了在上市公司的持股量。此外，证监会警告，过度集中持有流动性低或互有关连的股票，可能会对满足投资者赎回要求的能力造成重大不利影响。

证监会中介机构部执行董事梁凤仪表示，假如私人基金或委托帐户被发现用作为不当活动提供资金或藉以隐瞒这类活动并令投资者利益受损，证监会将会毫不犹疑地对未能遵循监管规定的资产管理公司及其高级管理层采取行动。

“特别是，资产管理公司不应对其客户建议的可疑安排及交易视若无睹，并应避免卷入任何市场失当行为或其他不法活动。”她说。

证监会指出，资产管理公司亦应在合理地怀疑其客户可能已严重地违反、触犯或不遵守《证券及期货条例》所订的市场失当行为条文时，向证监会作出汇报。

证监会同时提醒投资者，在投资私人基金前务请采取防范措施，包括细阅基金的销售文件，尤其注意基金的投资目标和策略，以及向资产管理公司作出适当查询；除了考虑基金的表现及回报外，亦应全面了解基金的性质及风险，例如基金是否高度集中于流动性低或互有关连的股票；及将基金的风险概况与自身的个人状况进行配对，以决定投资是否适合自己。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)