香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请

路透香港4月11日 - 针对“一带一路”基建工程项目上市申请，香港证监会周二称，可能无法单凭风险披露评核有关申请。

证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。

证监会行政总裁欧达礼表示，“香港作为集资地的国际形象和声誉，令它能够处于优越的位置，充分地把握一带一路策略所带来的机遇，证监会在帮助投资者建立对大型一带一路项目的信心方面可发挥关键的作用。”

证监会指出，基建工程项目公司可能会因其工程项目的性质或地点而引致特殊的投资风险，这些风险无论如何都必须在招股章程内以显着方式详加披露，然而，这些工程项目所涉及的风险令人关注，单凭披露并不足以处理有关风险。

另一方面，即使存在这些风险，只要有关公司具有充分的风险纾减因素，证监会在审核其上市申请时亦会将该等因素考虑在内；有关因素将与许多一带一路基建工程项目息息相关，并将可供所有寻求在香港上市的基建工程项目公司参考。

证监会称，“当评核上市公司或上市申请人的申请时，可能无法单凭风险披露便足以充分地处理对投资大众构成的风险水平。然而，某些因素或足以纾减已察觉的风险，从而可能降低证监会行使其反对权的可能性。”

该等因素包括由相关的内地国营企业、主权财富基金、主要上市公司，或于全球活跃的主要机构投资者持有大量股权；获大型的内地、开发或国际银行承诺提供持续的工程项目融资；有关国家（即工程项目资产所在地）的政府直接参与或持有股权；有关工程项目位处的司法管辖区是国际证监会组织《多边谅解备忘录》的签署方。

证监会指出，一般而言，这些因素出现愈多，有关申请被认为会对投资大众带来潜在风险的水平便愈低。（完）

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