香港金融：金发局倡保险业与内地订“偿二代”协议，并宽减税务提升监管

路透香港3月3日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周五发表报告建议香港与中国签订“偿二代”协议，以吸引再保险、海事保险及专属保险业务回流至香港，并为保险业提供税务宽减和提升监管，以重夺亚洲区内保险枢纽角色。

报告指出，新加坡在1997年之后已取代香港成为亚洲再保险中心，并已发展为区域保险枢纽。另一方面，随着中国风险导向的偿付能力体系（“偿二代”）在2016年1月1日实施，更多再保险业务会转移到内地的在岸再保险公司；保险公司和保险经纪已开始把再保险业务由香港转移到新加坡、上海和其他再保险中心，藉以把再保险业务集中起来，并享受规模经济的效益和这些再保险业中心提供的税务优惠。

金发局主席史美伦说，“近期有国际保险及再保险公司（慕尼黑再保险）撤出香港或缩减规模，突显香港需进一步发展其保险及再保险业务，如不对症下药，短期内将会有更多公司撤离香港。”

报告建议，香港应该与中国保监会签订协议，使香港在偿二代框架下拥有“特区”的身份，即是在“离岸”与“在岸”之间新增一个类别，好让一些内地公司现时拥有的优待处理可以扩展至持有特区身份的公司，包括香港与内地公司一同发展内地的保险业务，内地公司可以享用香港公司就“一带一路”业务提供的全面综合商业保险产品和风险解决方案，以及中港两地监管层共同合作解决“一带一路”业务的财务稳定及投资者保护制度上的问题。

报告又建议为保险业提供税务宽减，即是把现时离岸再保险业务享有的税务优惠扩至直接保险公司的再保险业务，并涵盖离岸人寿风险的再保险业务。此外，对提供船体保险和责任保险的公司、保险经纪、香港注册船舶或悬挂香港旗的船舶以及对香港投保的船东给予税务优惠或宽减，同时加快香港与其他国家就避免双重课税协定进行谈判，实行与新加坡和伦敦看齐。

监管架构方面，报告建议加快实施切合香港情况的风险为本资本制度，并就专属自保公司管理、风险管理、保险相连证券和企业管治发出指引，以及分配资源、用作推广专属自保保险和推广香港作为保险中心。（完）