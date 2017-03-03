香港金融：金发局倡保险业与内地订“偿二代”协议，并宽减税务提升监管

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透香港3月3日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周五发表报告建议香港与中国签订“偿二代”协议，以吸引再保险、海事保险及专属保险业务回流至香港，并为保险业提供税务宽减和提升监管，以重夺亚洲区内保险枢纽角色。
报告指出，新加坡在1997年之后已取代香港成为亚洲再保险中心，并已发展为区域保险枢纽。另一方面，随着中国风险导向的偿付能力体系（“偿二代”）在2016年1月1日实施，更多再保险业务会转移到内地的在岸再保险公司；保险公司和保险经纪已开始把再保险业务由香港转移到新加坡、上海和其他再保险中心，藉以把再保险业务集中起来，并享受规模经济的效益和这些再保险业中心提供的税务优惠。
金发局主席史美伦说，“近期有国际保险及再保险公司（慕尼黑再保险）撤出香港或缩减规模，突显香港需进一步发展其保险及再保险业务，如不对症下药，短期内将会有更多公司撤离香港。”
报告建议，香港应该与中国保监会签订协议，使香港在偿二代框架下拥有“特区”的身份，即是在“离岸”与“在岸”之间新增一个类别，好让一些内地公司现时拥有的优待处理可以扩展至持有特区身份的公司，包括香港与内地公司一同发展内地的保险业务，内地公司可以享用香港公司就“一带一路”业务提供的全面综合商业保险产品和风险解决方案，以及中港两地监管层共同合作解决“一带一路”业务的财务稳定及投资者保护制度上的问题。
报告又建议为保险业提供税务宽减，即是把现时离岸再保险业务享有的税务优惠扩至直接保险公司的再保险业务，并涵盖离岸人寿风险的再保险业务。此外，对提供船体保险和责任保险的公司、保险经纪、香港注册船舶或悬挂香港旗的船舶以及对香港投保的船东给予税务优惠或宽减，同时加快香港与其他国家就避免双重课税协定进行谈判，实行与新加坡和伦敦看齐。
监管架构方面，报告建议加快实施切合香港情况的风险为本资本制度，并就专属自保公司管理、风险管理、保险相连证券和企业管治发出指引，以及分配资源、用作推广专属自保保险和推广香港作为保险中心。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”