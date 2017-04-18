香港金融：金发局建议引入非杠杆式上市结构性产品，以增加投资选择

路透香港4月18日 - 香港政府谘询机构--金融发展局周二发表报告，建议港交所旗下联交所与证监会引入非杠杆式上市结构性产品，以增加投资选择。
根据该份题为《完善香港的上市结构性产品市场》的报告，建议引入欧洲市场现有三类上市结构性产品，即收益增值产品、参与型产品以及保本产品，同时傚法德国提供贴现证书以及红利证书，好让投资者透过联交所更容易购买这些产品。
现时香港的上市结构性产品只有常规权证和牛熊证，两者均为杠杆式产品，且交投最活跃的权证和牛熊证只与香港小部分本地蓝筹股和恒生指数挂鈎。
报告指出，“与香港相比，欧洲市场的上市结构性产品交投量较低，但可供投资者选择的产品种类却广泛得多。”
联交所于2015年的结构性产品平均每日成交额达6.34万亿港元，超越其他18个证券交易所成为全球之冠。不过，香港上一次检讨上市结构性产品监管制度已是2006年。
金发局的报告还检视了上市结构性产品市场监管制度及市场运作，并提出应检讨联交所股份简称命名守则，其中包括规定只有“非标准”高风险产品的股份简称才用“X”标示。
报告并建议缩短推出新上市结构性产品所需时间和简化过程，包括就产品指定资产类别的资格准则制订指引、接受以电子方式递交发行文件；建议藉调低新类型产品的上市费以鼓励市场创新，容许发行人以分销奖励计划补偿经纪交易商推广新产品的成本。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)