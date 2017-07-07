香港金融：金发局建议扩大税收协定网及资产证券化等，推动航空租赁业

路透香港7月7日 - 香港政府的谘询组织--金融发展局周五发表报告，就推动香港成为航空租赁和融资中心提出多项建议，包括扩展税收协定网络、检视上市规则对上市飞机租赁商提供的豁免、容许飞机资产证券化产品以投资信托基金形式上市等。

立法会最近通过宽减合资格飞机出租商和飞机租赁管理商利得税的措施，为香港发展成为具竞争力的国际航空租赁和融资中心带来巨大潜力。

＂在亚太区特别是中国，航空业发展一日千里，香港应把握全球对航空金融服务需求日增的发展机遇，充分利用内地飞机租赁业的强大优势，抓紧区内行业发展的蓬勃机遇。＂金发局主席史美伦表示。

金发局的报告指出，与传统飞机租赁中心（爱尔兰及新加坡）相比，香港在发展飞机租赁业方面有更强大优势。香港被称为最具自由贸易及法律制度的国际大都市，如果港政府能够透过提供相等甚至更具竞争力的新税务优惠，将本港定位为国际飞机贸易中心，定能吸引不少国际飞机租赁商迁册本港。

立法会上月底通过的《2017年税务（修订）（第2号）条例草案》，合资格飞机租赁商及合资格飞机租赁管理人的合资格利润税率，定为正常利得税税率的一半（即8.25%）；合资格飞机租赁商就飞机租予非香港的飞机经营者所获得租金收入的应课税款额，订为租金收入总额扣减支出（不包括折旧费）后的20%。

根据罗兵咸永道的初步分析，上述新税制的执行将使往后在香港订立的飞机交易的实际税率降低至约3%至6%，较爱尔兰（12.5%）及新加坡（8%）低。

不过，香港目前只有36份双重税务协定，数目仅约为爱尔兰（72份）和新加坡（逾80份）的一半。金发局进一步建议，香港应加快与更多国家或地区签订避免双重课税协定，并因应飞机租赁行业的需要，争取更有利于香港的条款内容。政府也可深入研究，是否先与某些飞机数量呈高增长的国家，如亚洲各国、美国、南美各国等，就跨境航空收入（包括租赁业务收入）的税务处理达成双边协定，以减少租金产生的预提所得税。

此外，报告亦建议政府考虑与中央政府进行研究，将《开普敦公约》适用范围扩大到香港。这将令香港与爱尔兰及新加坡保持一致，使在香港注册飞机租赁商和出资方受缔约国保护，降低飞机租赁融资成本。

金发局并建议检视上市规则对上市飞机租赁商提供的豁免，因该行业营运涉及金额较大，在港上市的飞机租赁商的日常交易往往需要按上市规则履行相当繁重的持续责任，牵涉大量营运和商业机密，并增加有关法律费用，影响飞机租赁商的日常业务运作效率。

目前，有三间飞机租赁商于香港上市，包括中国飞机租赁、中银航空租赁及国银金融租赁。

报告并建议政府容许飞机资产证券化产品，以投资信托基金形式上市，并参照房地产投资信托(“REITs”)普及相关产品，吸引更多机构及个人投资者参与。因一般飞机租期为8至12年，较本地房地产的2至3年期更长，而作为飞机租赁客户之航空公司分布全球，减低因过度集中而产生的违约风险，更适合进行证券化。

另一方面，目前在香港参与飞机融资的金融机构不多，主要因为亚洲市场飞机融资及租赁公司出于税务及会计制度原因，选择在新加坡落户。

金发局称，要在香港市场更有效率地安排飞机融资，仍有多方面的问题需要解决。首先是贷款年期，除住宅楼宇按揭业务外，目前本地银行一般只提供短至中期（一般不超过五年）之贷款，未能配合一般飞机租赁协议8至12年的年期。金管局对银行贷款与资产估值比率（loan-to-value ratio）的要求也直接影响融资规范，并引起飞机残值问题。如监管机构可鼓励银行放宽相关条件，将对飞机租赁及航空融资发展带来积极的促进作用。

该局并建议，香港的大学及专业学院能设立有关航空金融、融资和维修的课程，建议航空公司设立飞机师训练课程，重点培训专才，为香港发展成为航空金融枢纽提供充份的人才支援。（完）

浏览报告全文，可点选（here%20leasing%20paper_C.pdf） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)