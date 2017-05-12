香港金融：金融机构处置机制条例及规例今日刊宪，7月7日正式生效

路透香港5月12日 - 香港政府周五称，《金融机构(处置机制)条例》及《金融机构(处置机制)(受保障安排)规例》今日刊宪，7月7日正式生效。措施旨在减低具系统重要性的金融机构一旦倒闭而要纳税人负担的风险。

处置条例为受涵盖金融机构设立一个跨界别的处置机制，以符合金融稳定理事会所制定的国际标准。

政府发言人表示，“处置机制条例及规例生效后，将赋予处置机制当局所需的权力及责任，以缓减具系统重要性的本地或海外金融机构，一旦不可持续经营所构成的风险，从而提升本港金融体系抵御金融震荡的能力，并巩固香港作为首要国际金融中心的地位。”

当处置机制当局（即金融管理专员、保险业监督及证券及期货事务监察委员会）需要行使其处置权力，有秩序地处理在香港不可持续经营并具系统重要性的金融机构倒闭时，《规例》将向他们施加适当的限制。

香港金融管理局（HKMA）于2015年3月公布指定五间银行为具本地系统重要性银行，包括三家发钞行--香港上海汇丰银行、渣打香港及中银香港，以及恒生和东亚。

此前国际评级机构标准普尔发表报告指出，处置机制条例生效后，政府用纳税人公帑拯救金融机构的机会下降，一旦发生问题，东亚将最受影响，因此将东亚及其附属公司东亚（中国）的债务评级列入负面观察名单。（完）

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