香港预算：2017/18年度预算案重点一览

路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
由于政府2016/17年度财政盈余受印花税及卖地收入大增而高于预期，他宣布政府将推出总规模351亿港元的税务和短期纾缓措施，连同其他的支出，可为2017年GDP提供1.1%的提振作用。
以下为2017/18年度财政预算案部分内容重点：
**2016年经济表现及2017年经济展望**
香港经济增长由首季只有1%加快至第四季的3.1%，全年计温和增长1.9%。本港整体而言仍处于全民就业状况。通胀压力温和，去年整体通胀率为2.4%，除政府一次性措施的影响，基本通胀率为2.3%，连续第五年回落。
过去一段时间本地就业市场状况良好，市民收入上升，对消费信心会有支持作用。基建工程及楼宇建造活动料会持续扩张，可为内部需求提供动力，预测今年GDP增长可达到2-3%。
环球通胀依然偏低，美元强势持续，减轻了国际油价回升的影响，输入通胀仍然轻微。通胀压力短期内预料仍然温和。预测今年全年整体通胀率为1.8%，基本通胀率为2%。
**2016/17年度修订预算**
2016/17年度政府收入的修订预算为5,595亿港元，较原来预算高12%，即613亿港元，主要反映卖地和印花税收入的增加。
卖地收入较原来预算高76%，达508亿港元；年度印花税收入比预期多80亿港元，即16%。
**宽减措施**
宽减2016/17年度75%的薪俸税和个人入息课税，上限为2万港元。政府收入将减少164亿港元。
宽减2016/17年度75%的利得税，上限为2万港元，政府收入将减少19亿港元。
宽免2017/18年度四季的差饷，每户每季上限为1,000港元，政府收入将减少109亿港元。
向领取社会保障金额的人士，发放金额相当于1个月的综合社会保障援助标准金额、高龄津贴、长者生活津贴或伤残津贴，额外开支约35亿港元。低收入在职家庭津贴及鼓励就业交通津贴，亦作出相若的安排，额外开支约1亿港元。
建议由2017/18年度起推行五项恒常的税务宽减措施，包括：薪俸税的边际税阶由现时4万港元扩阔至4.5万港元；提高伤残受养人免税额至7.5港港元；增加供养兄弟姊妹免税额至3.75万港元；延长居所贷款利息扣除年期，由15个课税年度增至20个课税年度，最高扣减额维持每年10万港元；增加个人进修开支的最高扣除额至10万港元。 (完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)