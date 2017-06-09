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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 19:37 BJT

马来西亚期市：棕榈油录得一周来最大单日升幅，受豆油坚挺走势带动

路透吉隆坡6月9日 - 马来西亚期市棕榈油期货周五上涨，录得四个交易日以来首次上涨，追随大豆的坚挺走势。

马来西亚衍生品交易所8月棕榈油期货收高0.5%至每吨2,457马币(576.29美元)。这是一周以来最大单日涨幅。

不过本周棕榈油却累计下跌1.6%。为连续第四周下跌。

合约成交量为47,020口，每口25吨。

“市场今天受美国和大连豆油的升势提振而上涨，”一位吉隆坡的交易员说，指的是隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油以及大商所相关油品的涨势。

“还有接近长周末假期，有一些空头回补。”

周一马来西亚市场将逢假期休市。

CBOT 豆油合约隔夜上涨1.6%，但最新下跌0.4%。而中国大连商交所9月豆油合约上涨1%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
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