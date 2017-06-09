马来西亚期市：棕榈油录得一周来最大单日升幅，受豆油坚挺走势带动

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡6月9日 - 马来西亚期市棕榈油期货周五上涨，录得四个交易日以来首次上涨，追随大豆的坚挺走势。
马来西亚衍生品交易所8月棕榈油期货收高0.5%至每吨2,457马币(576.29美元)。这是一周以来最大单日涨幅。
不过本周棕榈油却累计下跌1.6%。为连续第四周下跌。
合约成交量为47,020口，每口25吨。
“市场今天受美国和大连豆油的升势提振而上涨，”一位吉隆坡的交易员说，指的是隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油以及大商所相关油品的涨势。
“还有接近长周末假期，有一些空头回补。”
周一马来西亚市场将逢假期休市。
CBOT 豆油合约隔夜上涨1.6%，但最新下跌0.4%。而中国大连商交所9月豆油合约上涨1%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为