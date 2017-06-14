马来西亚期市：棕榈油收高1%创一个月最大单日升幅，追随豆油走坚态势

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡6月14日 - 马来西亚棕榈油期货周三从前一日触及的10个月低点反弹，追随芝加哥期货交易所(CBOT)个中国大商所豆油的强劲走势。
马来西亚衍生品交易所8月棕榈油期货收高1%至每吨2,456马币(577.07美元)。录得一个月内最大单日升幅。
周二棕榈油曾跌至2,425马币的8月8日以来最低。
成交量为58,911口。
一位吉隆坡的交易员说，棕榈油价格上升是因为“豆油今天很强势”。
另一位期货交易员说，尽管棕榈油追随豆油的坚挺态势，但“由于能源方面的低迷走势”，可能会面临阻力。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油合约最高上涨0.3%，而中国大连商交所9月豆油合约则小升0.1%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为