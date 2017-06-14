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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 19:10 BJT

马来西亚期市：棕榈油收高1%创一个月最大单日升幅，追随豆油走坚态势

路透吉隆坡6月14日 - 马来西亚棕榈油期货周三从前一日触及的10个月低点反弹，追随芝加哥期货交易所(CBOT)个中国大商所豆油的强劲走势。

马来西亚衍生品交易所8月棕榈油期货收高1%至每吨2,456马币(577.07美元)。录得一个月内最大单日升幅。

周二棕榈油曾跌至2,425马币的8月8日以来最低。

成交量为58,911口。

一位吉隆坡的交易员说，棕榈油价格上升是因为“豆油今天很强势”。

另一位期货交易员说，尽管棕榈油追随豆油的坚挺态势，但“由于能源方面的低迷走势”，可能会面临阻力。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油合约最高上涨0.3%，而中国大连商交所9月豆油合约则小升0.1%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
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