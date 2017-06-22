马来西亚期市：棕榈油期货从一周低点反弹，因马币疲软

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透吉隆坡6月22日 - 马来西亚棕榈油期货周四从一周低点反弹，小幅收高，受马币(林吉特)疲软的支撑。
马币/美元周四徘徊于三周低位，收在日低4.2855。
马来西亚衍生品交易所指标9月棕榈油期货收高0.2%报每吨2,447马币，中止之前的两日连跌。
盘中稍早棕榈油期货一度跌至2,426马币，为6月14日以来低点，因预期产量上升及出口需求放缓而承压。
合约成交量为28,312口，每口25吨。
“午后马币走软，使棕榈油市场反弹。”吉隆坡一期货交易商说。
另一名交易商表示，棕榈油期货在跌破2,430马币水准后，出现技术反弹。
棕榈油稍早的跌势反映对产量上升和需求放缓的偏空人气，因交易商预期在下周开斋节后，船货验证机构的出口数据将进一步下滑。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油跌0.1%，大连商品交易所9月豆油跌0.4%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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