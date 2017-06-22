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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 19:40 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货从一周低点反弹，因马币疲软

路透吉隆坡6月22日 - 马来西亚棕榈油期货周四从一周低点反弹，小幅收高，受马币(林吉特)疲软的支撑。

马币/美元周四徘徊于三周低位，收在日低4.2855。

马来西亚衍生品交易所指标9月棕榈油期货收高0.2%报每吨2,447马币，中止之前的两日连跌。

盘中稍早棕榈油期货一度跌至2,426马币，为6月14日以来低点，因预期产量上升及出口需求放缓而承压。

合约成交量为28,312口，每口25吨。

“午后马币走软，使棕榈油市场反弹。”吉隆坡一期货交易商说。

另一名交易商表示，棕榈油期货在跌破2,430马币水准后，出现技术反弹。

棕榈油稍早的跌势反映对产量上升和需求放缓的偏空人气，因交易商预期在下周开斋节后，船货验证机构的出口数据将进一步下滑。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油跌0.1%，大连商品交易所9月豆油跌0.4%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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