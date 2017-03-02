马来西亚期市：棕榈油期货升至约两周高位，得益于技术性反弹

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透吉隆坡3月2日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第三日上涨，达到约两周高位，因棕榈油与豆油的价差走阔之际出现技术性反弹。
马来西亚指标5月棕榈油期货收涨1.1%至每吨2,862马币。
成交量为48,921口。
“两种产品之间的价差拓宽，”一位在吉隆坡的交易员说，指的是豆油和棕榈油之间的价差。
CBOT豆油周二飙升逾6%，因有报道称美国总统准备出台一项有关生物燃料的行政令，即便此后这一消息被否认。
另一位交易员表示，市场上涨也是因为下周吉隆坡的一行业会议召开前，市场迎来技术性反弹。
行业分析师预计，主要分析师将在此次会议上对棕榈油给出偏空的价格预测。棕榈油价格在目前一直到下半年之前，预计会走弱，因产量在厄尔尼诺现象的影响消退后将上升。
路透市场分析师王涛认为，棕榈油期货或升至2,880马币的阻力位，因其已经突破2,820马币的阻力位。
CBOT豆油期货下跌1.1%，大连商交所豆油期货涨0.5%。
大连商交所5月棕榈油期货上涨0.2%。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。