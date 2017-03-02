马来西亚期市：棕榈油期货升至约两周高位，得益于技术性反弹

路透吉隆坡3月2日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第三日上涨，达到约两周高位，因棕榈油与豆油的价差走阔之际出现技术性反弹。

马来西亚指标5月棕榈油期货收涨1.1%至每吨2,862马币。

成交量为48,921口。

“两种产品之间的价差拓宽，”一位在吉隆坡的交易员说，指的是豆油和棕榈油之间的价差。

CBOT豆油周二飙升逾6%，因有报道称美国总统准备出台一项有关生物燃料的行政令，即便此后这一消息被否认。

另一位交易员表示，市场上涨也是因为下周吉隆坡的一行业会议召开前，市场迎来技术性反弹。

行业分析师预计，主要分析师将在此次会议上对棕榈油给出偏空的价格预测。棕榈油价格在目前一直到下半年之前，预计会走弱，因产量在厄尔尼诺现象的影响消退后将上升。

路透市场分析师王涛认为，棕榈油期货或升至2,880马币的阻力位，因其已经突破2,820马币的阻力位。

CBOT豆油期货下跌1.1%，大连商交所豆油期货涨0.5%。