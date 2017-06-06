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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 20:03 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收平收复稍早失地，受豆油走强提振

路透吉隆坡6月6日 - 马来西亚期市棕榈油期货周二从稍早跌势中回升，收盘持平，受助于油籽大豆走强表现及低于预期的库存预估。

市场稍早下跌，归咎于马币(林吉特)的走强。马币兑美元一度触及近七个月最高水准，但最新已回落，跌0.1%至4.2650。

马来西亚衍生品交易所8月棕榈油期货收平于每吨2,499马币。合约成交量为43,563口，每口25吨。

“库存水平的上升程度并没有我们预期的大，而且豆油似乎目前受到支撑，”吉隆坡一位期货交易商称，指的的两个不同的库存预估。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油涨0.4%，而中国大商交所9月豆油合约涨0.8%。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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