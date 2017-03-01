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货币新闻 | 2017年 3月 1日 星期三 19:04 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货涨至一周高位，追随美国豆油期货升势

路透吉隆坡3月1日 - 马来西亚棕榈油期货周三跳涨至一周高位，受芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货强劲涨势支撑，不过市场人气在下周吉隆坡一场行业会议召开前保持谨慎。

指标5月棕榈油期货收涨2.2%至每吨2,831马币，创两个月最大涨幅。早前曾触及2月21日以来最高位2,835。

成交量为67,107口。

吉隆坡的一位期货交易员表示，棕榈油期货今日开高，受隔夜CBOT豆油期货走势影响。

不过，该交易员说，市场人士整体态度谨慎，因为业内知名分析师预计将在下周行业会议上发表偏空言论。

路透市场分析师王涛认为，棕榈油期货可能突破2,820马币的阻力位，然后涨向下道阻力2,880马币。

CBOT豆油期货涨1.1%，大连商交所豆油期货涨1.3%。

大连商交所5月棕榈油期货也上涨1.3%。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
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