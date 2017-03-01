马来西亚期市：棕榈油期货涨至一周高位，追随美国豆油期货升势

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透吉隆坡3月1日 - 马来西亚棕榈油期货周三跳涨至一周高位，受芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货强劲涨势支撑，不过市场人气在下周吉隆坡一场行业会议召开前保持谨慎。
指标5月棕榈油期货收涨2.2%至每吨2,831马币，创两个月最大涨幅。早前曾触及2月21日以来最高位2,835。
成交量为67,107口。
吉隆坡的一位期货交易员表示，棕榈油期货今日开高，受隔夜CBOT豆油期货走势影响。
不过，该交易员说，市场人士整体态度谨慎，因为业内知名分析师预计将在下周行业会议上发表偏空言论。
路透市场分析师王涛认为，棕榈油期货可能突破2,820马币的阻力位，然后涨向下道阻力2,880马币。
CBOT豆油期货涨1.1%，大连商交所豆油期货涨1.3%。
大连商交所5月棕榈油期货也上涨1.3%。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。