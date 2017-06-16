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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 19:53 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货涨1.4%见三日连涨，因豆油上涨及马币下跌

路透吉隆坡6月16日 - 马来西亚棕榈油期货周五涨逾1%，为连续第三个交易日上涨，受到马币(林吉特)走软及相关食用油价格上涨提振。

马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货涨1.4%，收报每吨2,484马币。

合约成交量为42,240口，每口25吨。

“豆油及中国棕榈油的上涨提振了市场人气，”吉隆坡一位期货交易商称，“马币走贬可能也起到作用，刺激了买盘。”

马币兑美元今日稍早跌至两周低位，最新跌0.2%。

棕榈油价格也追随包括豆油在内相关食用油价格的走势。芝加哥期货交易所(CBOT)豆油涨0.4%。大连商交所9月豆油涨0.7%，该商交所9月棕榈油合约涨1.4%。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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