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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 19:48 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低点，追随其他食用油走势

路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。

马来西亚衍生品交易所指标9月棕榈油期货跌1%收报2,442马币(林吉特)，连续第二日下跌。

盘中稍早触及2,430马币，为6月14日以来低位。

合约成交量为50,738口，每口25吨。

“棕榈油随海外豆油价格走软。”吉隆坡一交易员指的是CBOT豆油期货周二大跌了2.4%。

大商所相关食用油期货也打压棕榈油价格，另一名交易员称，预计棕榈油期货7月还会进一步走弱。

“开斋节后，应会看到产量增加，需求放缓，库存上升。”他说。

根据路透大宗商品和能源技术分析师王涛，棕榈油可能测试每吨2,441马币，若跌破该水准，可能进一步跌至下一道支撑2,421马币。

CBOT豆油周三持平。大连商品交易所9月豆油跌0.9%。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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