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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 19:16 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货逆转盘中跌势收高，受益于出口增长的预期

路透吉隆坡5月19日 - 马来西亚棕榈油期货周五从盘初的跌势中反弹收高，为三日内第二日上涨，因市场预期出口需求增长。

马来西亚指标8月棕榈油合约收高0.3%，报每吨2,635马币(609.95美元)。盘中一度跌至2,597马币，为周二以来的最低。

本周该合约累计下跌0.6%。为三周以来首次下滑。

成交量为59,010口。

“今日晚些时候市场受出口增加的预期带动而上涨，”吉隆坡一名期货交易员表示。

交易员表示，需求增长可能帮助支撑棕榈油价格，因斋月前发货预计会上升。

周六之后船货验证机构将发布马来西亚5月1-20日的棕榈油出口数据。

CBOT豆油合约最新上涨0.5%，周四下跌近2%。大连商品交易所9月豆油合约下跌1.3%。(完) (编译 王洋; 审校 杜明霞)
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