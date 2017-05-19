马来西亚期市：棕榈油期货逆转盘中跌势收高，受益于出口增长的预期

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡5月19日 - 马来西亚棕榈油期货周五从盘初的跌势中反弹收高，为三日内第二日上涨，因市场预期出口需求增长。
马来西亚指标8月棕榈油合约收高0.3%，报每吨2,635马币(609.95美元)。盘中一度跌至2,597马币，为周二以来的最低。
本周该合约累计下跌0.6%。为三周以来首次下滑。
成交量为59,010口。
“今日晚些时候市场受出口增加的预期带动而上涨，”吉隆坡一名期货交易员表示。
交易员表示，需求增长可能帮助支撑棕榈油价格，因斋月前发货预计会上升。
周六之后船货验证机构将发布马来西亚5月1-20日的棕榈油出口数据。
CBOT豆油合约最新上涨0.5%，周四下跌近2%。大连商品交易所9月豆油合约下跌1.3%。(完) (编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
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