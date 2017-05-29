马来西亚期市：棕榈油触及一个月低点，因需求减弱和技术性卖压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡5月29日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至一个月最低，因 需求减弱以及供给紧张态势缓解，并且价格也面临技术性卖压。 指标8月棕榈油期货 收跌1.5%，报每吨2,5516马币(589.16 美元)。这是棕榈油连续第二日下滑。 盘中稍早价格曾触及2,509马币，为4月28日以来最低 。截止周一收 盘成交量为36,845口。 “今天棕榈油是因为技术原因下跌，市场开盘价低于上周五低点，引 发了一些卖压，”一位在吉隆坡的交易员说，“实货价格也下滑，斋月已 经开始，因此需求应该会减弱。” 过去几周供给吃紧，因产出增速慢于预期，而且穆斯林斋月需求减少 了库存。 路透技术分析师王涛表示，棕榈油支撑位在2,539马币，若跌破可能 会进一步跌至下一道支撑位2,506马币。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为