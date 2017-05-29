马来西亚期市：棕榈油触及一个月低点，因需求减弱和技术性卖压

路透吉隆坡5月29日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至一个月最低，因 需求减弱以及供给紧张态势缓解，并且价格也面临技术性卖压。 指标8月棕榈油期货 收跌1.5%，报每吨2,5516马币(589.16 美元)。这是棕榈油连续第二日下滑。 盘中稍早价格曾触及2,509马币，为4月28日以来最低 。截止周一收 盘成交量为36,845口。 “今天棕榈油是因为技术原因下跌，市场开盘价低于上周五低点，引 发了一些卖压，”一位在吉隆坡的交易员说，“实货价格也下滑，斋月已 经开始，因此需求应该会减弱。” 过去几周供给吃紧，因产出增速慢于预期，而且穆斯林斋月需求减少 了库存。 路透技术分析师王涛表示，棕榈油支撑位在2,539马币，若跌破可能 会进一步跌至下一道支撑位2,506马币。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)