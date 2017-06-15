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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 19:38 BJT

马来西亚期市：棕榈油触及一周高位，受供给担忧提振

路透吉隆坡6月15日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二日上涨，受围绕产出增长的担忧提振，不过市场早些时候显露出好坏不一的信号，因马币走强和出口低迷。

今日稍早马币兑美元一度升至逾七个月最高，最新下跌0.2%至4.2650。

马来西亚衍生品交易所8月棕榈油期货收高1.7%至每吨2,498马币(585.70美元)。录得逾两个月内最大单日升幅。

棕榈油盘中曾升至2,500马币的一周最高。

成交量为60,608口。

一位吉隆坡的交易员说：“我们曾预计市场早盘会因马币走强和出口低迷而下滑，但市场似乎保持住了。”

6月棕榈油产出料会下降，因正值穆斯林斋月和开斋节假日，工人离场度假。

斋月过后棕榈油出口预计会下降，而中国和印度等大买家转而使用豆油和菜籽油也是原因之一。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油合约下跌0.1%，而中国大连商交所9月豆油合约则小升0.2%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
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