马来西亚期市：棕榈油触及一周高位，受供给担忧提振

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡6月15日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二日上涨，受围绕产出增长的担忧提振，不过市场早些时候显露出好坏不一的信号，因马币走强和出口低迷。
今日稍早马币兑美元一度升至逾七个月最高，最新下跌0.2%至4.2650。
马来西亚衍生品交易所8月棕榈油期货收高1.7%至每吨2,498马币(585.70美元)。录得逾两个月内最大单日升幅。
棕榈油盘中曾升至2,500马币的一周最高。
成交量为60,608口。
一位吉隆坡的交易员说：“我们曾预计市场早盘会因马币走强和出口低迷而下滑，但市场似乎保持住了。”
6月棕榈油产出料会下降，因正值穆斯林斋月和开斋节假日，工人离场度假。
斋月过后棕榈油出口预计会下降，而中国和印度等大买家转而使用豆油和菜籽油也是原因之一。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油合约下跌0.1%，而中国大连商交所9月豆油合约则小升0.2%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为