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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 20:10 BJT

马来西亚期市：棕榈油跌至近两个月低点，因产出增长而需求转弱

路透6月7日 - 马来西亚期市棕榈油期货周三录得四日来第二日下滑，跌至近两个月低点，交易员称因市场预测产出将增长而需求会下滑。

马来西亚衍生品交易所8月棕榈油期货收跌1.8%至每吨2,455马币(576.43美元)，录得逾一周来最大单日降幅。

昨日棕榈油期货回吐了盘初的涨幅收平。本周目前为止下跌1.7%。或将连续第四周录得跌幅。

合约成交量为52,516口，每口25吨。

“市场下跌因产出数据上升很大，”一位吉隆坡的交易员说，“6月和7月的出口会很糟，因斋月后需求会下滑。”

今年下半年马来西亚棕榈油产出料会上升。

路透对种植商、交易员和分析师进行的一项调查显示，5月马来西亚棕榈油产出可能上升5.5%至163万吨。

调查还显示5月出口环比跳升13.6%至146万吨，因斋月的需求良好。不过开斋节过后棕榈油出口预计会下降。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油下跌0.2%，而中国大连商交所9月豆油合约上涨0.3%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
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