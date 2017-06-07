马来西亚期市：棕榈油跌至近两个月低点，因产出增长而需求转弱

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月7日 - 马来西亚期市棕榈油期货周三录得四日来第二日下滑，跌至近两个月低点，交易员称因市场预测产出将增长而需求会下滑。
马来西亚衍生品交易所8月棕榈油期货收跌1.8%至每吨2,455马币(576.43美元)，录得逾一周来最大单日降幅。
昨日棕榈油期货回吐了盘初的涨幅收平。本周目前为止下跌1.7%。或将连续第四周录得跌幅。
合约成交量为52,516口，每口25吨。
“市场下跌因产出数据上升很大，”一位吉隆坡的交易员说，“6月和7月的出口会很糟，因斋月后需求会下滑。”
今年下半年马来西亚棕榈油产出料会上升。
路透对种植商、交易员和分析师进行的一项调查显示，5月马来西亚棕榈油产出可能上升5.5%至163万吨。
调查还显示5月出口环比跳升13.6%至146万吨，因斋月的需求良好。不过开斋节过后棕榈油出口预计会下降。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油下跌0.2%，而中国大连商交所9月豆油合约上涨0.3%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为