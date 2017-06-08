马来西亚期市：棕榈油连续第二日下跌，因基本面前景偏空

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月8日 - 马来西亚期市棕榈油期货周四连续第二日下跌，交易员称这是受到预期产出上升而出口需求下降的打压。
马来西亚衍生品交易所8月棕榈油期货收跌0.45%至每吨2,444马币(573.24美元)。
合约成交量为46,998口，每口25吨。
前一日棕榈油录得两周来最大单日跌幅。今日截至早盘收市棕榈油曾一度上涨0.12%，因交易员赶在长周末之前轧平仓位。周一马来西亚市场休市。
一位吉隆坡的交易员说，随着斋月将近过半，需求将会走弱，而且产出料会增长，这些都打压市场信心。
“有业内传言称6月1-10日出口可能会下滑，对市场施加压力，”另一位交易员说。
路透对种植商、交易员和分析师进行的一项调查显示，5月马来西亚棕榈油产出可能上升5.5%至163万吨。
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨0.38%，而中国大连商交所9月豆油合约下跌0.21%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为