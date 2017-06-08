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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 20:18 BJT

马来西亚期市：棕榈油连续第二日下跌，因基本面前景偏空

路透6月8日 - 马来西亚期市棕榈油期货周四连续第二日下跌，交易员称这是受到预期产出上升而出口需求下降的打压。

马来西亚衍生品交易所8月棕榈油期货收跌0.45%至每吨2,444马币(573.24美元)。

合约成交量为46,998口，每口25吨。

前一日棕榈油录得两周来最大单日跌幅。今日截至早盘收市棕榈油曾一度上涨0.12%，因交易员赶在长周末之前轧平仓位。周一马来西亚市场休市。

一位吉隆坡的交易员说，随着斋月将近过半，需求将会走弱，而且产出料会增长，这些都打压市场信心。

“有业内传言称6月1-10日出口可能会下滑，对市场施加压力，”另一位交易员说。

路透对种植商、交易员和分析师进行的一项调查显示，5月马来西亚棕榈油产出可能上升5.5%至163万吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨0.38%，而中国大连商交所9月豆油合约下跌0.21%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
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