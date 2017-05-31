马来西亚期市：棕榈油连续第四日下跌，受马币走强和豆油下滑的拖累

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡5月31日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第四日下跌，触 及逾一个月低点，因马币走强以及相关的食用油下滑。 市场稍早曾一度上涨，因预期船货验证机构将公布强劲的出口数据。 不过贸易商表示他们预计稍晚市场会因卖压强劲下跌。 指标8月棕榈油期货 收跌0.2%，报每吨2,499马币(584.01 美元)，稍早曾触及2,469马币的4月25日以来最低。 成交量为60,659口。 马币兑美元周三晚间最新上涨0.1%至4.2790。 一吉隆坡的贸易商表示，尽管出口数据强劲，市场还是下跌，追随芝 加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油的跌势，而且马币走强也带来影 响。 船货验证机构ITS的数据显示，马来西亚5月棕榈油出口较前月增长16 %，至1,306,374吨。 船货验证机构SGS的数据则显示，马来西亚5月棕榈油出口较前月增长 15.4%，至1,310,320吨。 CBOT 豆油期货下跌0.4%，而中国大商所9月豆油合约 则下跌3.3%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为