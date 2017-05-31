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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 19:30 BJT

马来西亚期市：棕榈油连续第四日下跌，受马币走强和豆油下滑的拖累

    路透吉隆坡5月31日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第四日下跌，触
及逾一个月低点，因马币走强以及相关的食用油下滑。
    
    市场稍早曾一度上涨，因预期船货验证机构将公布强劲的出口数据。
不过贸易商表示他们预计稍晚市场会因卖压强劲下跌。
    
    指标8月棕榈油期货          收跌0.2%，报每吨2,499马币(584.01
美元)，稍早曾触及2,469马币的4月25日以来最低。
    
    成交量为60,659口。
    
    马币兑美元周三晚间最新上涨0.1%至4.2790。
    
    一吉隆坡的贸易商表示，尽管出口数据强劲，市场还是下跌，追随芝
加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油的跌势，而且马币走强也带来影
响。
    
    船货验证机构ITS的数据显示，马来西亚5月棕榈油出口较前月增长16
%，至1,306,374吨。
    
    船货验证机构SGS的数据则显示，马来西亚5月棕榈油出口较前月增长
15.4%，至1,310,320吨。
    
    CBOT      豆油期货下跌0.4%，而中国大商所9月豆油合约        
则下跌3.3%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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