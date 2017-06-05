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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 19:23 BJT

马来西亚期市：棕榈油追随豆油升势收高，但马币走强将抑制涨幅

路透吉隆坡6月5日 - 马来西亚棕榈油期货周一稍稍收高，从前一日的跌势中复苏，因豆油上涨提振人气。

不过棕榈油涨势料会受限。贸易商预计马币走强且预测产出将增长，都会抑制涨幅。

周一马币触及近七个月最高，兑美元最新上涨0.4%至4.2620。

指标8月棕榈油期货合约收高0.1%，报每吨2,499马币(586. 34美元)。

成交量为25,368口。

“棕榈油反弹符合大豆上升的走势，”一位吉隆坡的交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)中的豆油走势。

CBOT的豆油期货上涨0.3%。而大商所9月豆油合约则收高0.5%。

据行业监管机构本月稍早发布的数据，4月马来西亚棕榈油产出环比增长5.7%至155万吨。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
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