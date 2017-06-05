马来西亚期市：棕榈油追随豆油升势收高，但马币走强将抑制涨幅

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透吉隆坡6月5日 - 马来西亚棕榈油期货周一稍稍收高，从前一日的跌势中复苏，因豆油上涨提振人气。
不过棕榈油涨势料会受限。贸易商预计马币走强且预测产出将增长，都会抑制涨幅。
周一马币触及近七个月最高，兑美元最新上涨0.4%至4.2620。
指标8月棕榈油期货合约收高0.1%，报每吨2,499马币(586. 34美元)。
成交量为25,368口。
“棕榈油反弹符合大豆上升的走势，”一位吉隆坡的交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)中的豆油走势。
CBOT的豆油期货上涨0.3%。而大商所9月豆油合约则收高0.5%。
据行业监管机构本月稍早发布的数据，4月马来西亚棕榈油产出环比增长5.7%至155万吨。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为