马来西亚经济：第一季成长5.6%远超预期，得益于出口和内需强劲

路透吉隆坡5月19日 - 马来西亚第一季经济成长5.6%，大幅超过预期，因出口活跃和内需稳健，帮助经济录得两年来最快增速。

马来西亚央行周五公布的第一季经济增长率不仅高于路透调查预估的4.8%，也优于前一季的4.5%。