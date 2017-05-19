马来西亚经济：第一季成长5.6%远超预期，得益于出口和内需强劲

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡5月19日 - 马来西亚第一季经济成长5.6%，大幅超过预期，因出口活跃和内需稳健，帮助经济录得两年来最快增速。
马来西亚央行周五公布的第一季经济增长率不仅高于路透调查预估的4.8%，也优于前一季的4.5%。
马来西亚央行总裁穆罕默德(Muhammad Ibrahim)在记者会上称，“我们预计经济成长将可持续下去。”
他表示，央行维持对马来西亚全年增长4.3-4.8%的预估不变。他称，第一季民间投资和出口都呈现强劲增长。（完） (编译 高琦 审校 王洋)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。