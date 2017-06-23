马来西亚金融：央行要求外资保险业者提高本地股东比例

标题新闻：卡塔尔称四个阿拉伯国家提出的13条要求清单不合理也不可行
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路透吉隆坡6月23日 - 消息人士周五称，按照一项提高国内保险行业参与的计划，马来西亚央行已要求外资保险业者将他们公司的本地股东比例提高到至少30%。
马来西亚保险业者的外资所有权在2009年被定在70%，若买家可协助整合和优化该行业，所有权还可以更高。但部分在该国的外资保险业者仍可被他们的海外母公司完全拥有。
其中一位消息人士称，遵守上述要求的最后期限为2018年6月，但未详述不遵守的后果。
由于未被授权公开谈论此事，这些消息人士要求匿名。马来西亚央行以及友邦保险(AIA)和东京海上的当地部门没有回复寻求置评的请求。(完) (编译 侯雪苹；审校 孙茉莉)
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(新增汇率表格) * 美元指数周线小涨 * 向好的新屋销售数据，抵消了美国制造业和服务业数据转弱造成的影响 * 商品货币走强，因油价反弹 路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软， 使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。 美元兑商品货币普跌，后者因布兰特原油期货从七周低位反弹而受到提振。 英镑连升第三日，得益于即将离任的英国央行货币政策委员福布斯的讲话。她周四晚些时候敦促决策者立 即升息，因担忧英镑疲弱可能会给通胀带来长期的上行压力。 今日无重大经济消息公布，市场交投清淡。 “由于本周没有重大经济消息公布，主要货币对基本呈盘整状态，”Commonwealth Foreign Exchange的 首席市场策略师Omer Esiner表示。 美元指数 跌0.35%，报97.248，从周四触及的一个月高位进一步回落。 欧元兑美元 上扬0.44%，报1.
路透6月23日 - 矿业和贸易巨头嘉能可周五做出回击，将对力拓 下属澳洲煤矿资产的收购报价提高至26.75亿美元。本周早些时候，力拓表示倾向于中国企业的收购。