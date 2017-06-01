更新版 1-韩国数据：5月CPI年增2.0%略高于上月，消费缓步回升

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(新增分析师评论和细节)
* 5月CPI较上年同期上升2.0%(路透调查预估为上升1.95%)
* 5月CPI较上月上升0.1%(路透调查预估为上升0.1%)
* 5月核心CPI较上年同期上升1.4%
路透首尔6月1日 - 周四出炉的数据显示，韩国5月消费者物价指数(CPI)较上月略有上升，与近期显示消费者支出缓步好转的迹象一致。
韩国统计局表示，5月CPI较上年同期上升2.0%，高于4月1.9%的增幅，且攀抵央行的目标。
5月CPI表现大致符合路透调查预估的增长1.95%，且落在今年迄今1.9-2.2%的区间内。
5月CPI较上月上升0.1%，扭转4月下降0.1%的跌势。
薪资增长偏低、租金大涨以及需求持续低迷，数年来一直令韩国通胀受抑，但通胀从年初以来已见逐渐复苏。
“国内需求逐渐改善，将对通胀构成上行压力，但最近韩元上涨将使得通胀复苏较为温和，”Eugene Investment and Securities首席分析师Lee Sang-jae表示。
1月的整体通胀触及央行的2%目标，这是去年设定该目标以来首见，而且此后通胀率持续盘旋于该目标附近，要求韩国央行降息的呼吁也销声匿迹。
韩国央行自2016年起，将此后三年的年度通胀展望下调至2%，此前该央行为2013-2015年通胀所设定的目标区间则是介于2.5-3.5%。
扣除农产品与油品的5月核心CPI较上年同期增长1.4%，高于4月的1.3%。(完) (编译 龚芳/陈宗琦；审校 张荻/王丽鑫)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为