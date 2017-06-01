更新版 1-韩国数据：5月CPI年增2.0%略高于上月，消费缓步回升

(新增分析师评论和细节)

* 5月CPI较上年同期上升2.0%(路透调查预估为上升1.95%)

* 5月CPI较上月上升0.1%(路透调查预估为上升0.1%)

* 5月核心CPI较上年同期上升1.4%

路透首尔6月1日 - 周四出炉的数据显示，韩国5月消费者物价指数(CPI)较上月略有上升，与近期显示消费者支出缓步好转的迹象一致。

韩国统计局表示，5月CPI较上年同期上升2.0%，高于4月1.9%的增幅，且攀抵央行的目标。

5月CPI表现大致符合路透调查预估的增长1.95%，且落在今年迄今1.9-2.2%的区间内。

5月CPI较上月上升0.1%，扭转4月下降0.1%的跌势。

薪资增长偏低、租金大涨以及需求持续低迷，数年来一直令韩国通胀受抑，但通胀从年初以来已见逐渐复苏。

“国内需求逐渐改善，将对通胀构成上行压力，但最近韩元上涨将使得通胀复苏较为温和，”Eugene Investment and Securities首席分析师Lee Sang-jae表示。

1月的整体通胀触及央行的2%目标，这是去年设定该目标以来首见，而且此后通胀率持续盘旋于该目标附近，要求韩国央行降息的呼吁也销声匿迹。

韩国央行自2016年起，将此后三年的年度通胀展望下调至2%，此前该央行为2013-2015年通胀所设定的目标区间则是介于2.5-3.5%。