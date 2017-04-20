更新版 1-新西兰数据：第一季CPI意外大幅上升，但主受暂时性因素推动

香港已公布经济指标--2017/5/24
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
(新增细节和分析师评论)
* 第一季CPI同比上升2.2%，超过预期的上升2%
* 通胀率位于央行1-3%目标区间的中点附近
* 主要受暂时性因素推动，通胀前景仍低迷
路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。
经过一年多来刺激温和通胀的努力后，新西兰的通胀率终于来到央行1-3%目标区间的中点附近。
第一季CPI较前季上升1%，分析师预估的环比和同比升幅分别为0.8%和2%。
该数据公布后，新西兰元兑美元从0.7000美元左右升至0.7042。
通胀率上升主要归因于油价和食品价格上涨，烟酒税上调、以及房屋建设荣景带来的成本增加。
澳新银行资深分析师Sharon Zollner说：“这是很不确定的情况。基础通胀率正在上升，但速度非常缓慢。因此，我们认为央行仍会相当谨慎。”
扣除汽油、菸酒之后的年通胀率仅为1.5%，不过仍在新西兰央行的目标区间之内。
摩根大通分析师Tom Kennedy说：“核心通胀数据仍较低，截尾均值正在回到目标区间，但仍处于低端。”
“从历史标准看，通胀仍相当疲弱。我们认为，新西兰央行很可能继续观望。”
新西兰利率在过去一年来已经降至1.75%的纪录低位，央行的2月货币政策会议声明暗示将维持这样的低利率水平两年甚至更久，以刺激通胀并抵消全球不确定性。(完) (编译 张荻/李婷仪 审校 张若琪/郑茵)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。
路透首尔5月24日 - 韩国股市周三走高，有望连涨第四个交易日，但在美国联邦储备理事会(美联储)会议记录公布以及石油输出国组织(OPEC)商谈延长减产协议这些关键性事件之前，韩股囿于窄幅区间。 0206 GMT，综合股价指数(KOSPI) 微涨0.1%报2,314.63点。 “今日成交量偏低，因投资者采取谨慎立场，等待(美联储)会议记录公布以及OPEC会议和七国集团(G7)峰会的结果，”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说。 石油输出国组织(OPEC)周四将在维也纳开会，考虑是否延长减产协议，以缓解全球原油供应过剩局面。 七国集团(G7)峰会将于5月26-27日在意大利陶尔米纳(Taormina)召开。 外资料将卖超，接近中午时分，他们卖超702亿韩元韩股。 SK海力士 涨1.5%，现代汽车 跌逾2%。 上涨股和下跌股分别为431家和341家。 韩元