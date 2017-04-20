更新版 1-新西兰数据：第一季CPI意外大幅上升，但主受暂时性因素推动

(新增细节和分析师评论)

* 第一季CPI同比上升2.2%，超过预期的上升2%

* 通胀率位于央行1-3%目标区间的中点附近

* 主要受暂时性因素推动，通胀前景仍低迷

路透惠灵顿4月20日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.2%，升幅为五年来最高，但这不太可能动摇央行维持利率在纪录低位的决心。

经过一年多来刺激温和通胀的努力后，新西兰的通胀率终于来到央行1-3%目标区间的中点附近。

第一季CPI较前季上升1%，分析师预估的环比和同比升幅分别为0.8%和2%。

该数据公布后，新西兰元兑美元从0.7000美元左右升至0.7042。

通胀率上升主要归因于油价和食品价格上涨，烟酒税上调、以及房屋建设荣景带来的成本增加。

澳新银行资深分析师Sharon Zollner说：“这是很不确定的情况。基础通胀率正在上升，但速度非常缓慢。因此，我们认为央行仍会相当谨慎。”

扣除汽油、菸酒之后的年通胀率仅为1.5%，不过仍在新西兰央行的目标区间之内。

摩根大通分析师Tom Kennedy说：“核心通胀数据仍较低，截尾均值正在回到目标区间，但仍处于低端。”

“从历史标准看，通胀仍相当疲弱。我们认为，新西兰央行很可能继续观望。”