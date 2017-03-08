更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存激增，而汽油库存锐减

(新增细节、历史数据对比、评论以及市场反应)

路透3月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存激增，再创纪录新高，而汽油库存则创将近六年来最大单周降幅。

3月3日止当周美国原油库存增加820万桶，增幅大于市场预估的200万桶，其中有460万桶增幅源自西海岸库存意外大增。

原油库存连续第九周增加，除国家战略石油储备外的美国原油总库存再创纪录新高，达到5.284亿桶。

EIA称，美国原油交割地库欣库存也增加86.7万桶。

但另一方面，汽油库存减少660万桶，为2011年4月以来最大单周降幅，原因在于全国需求强劲，同时东岸地区炼厂减产。

路透调查中分析师原本预测汽油库存下降140万桶。

“原油库存大增是受进口反弹的推动，同时隐含需求上升也加大了汽油和馏分油库存的降幅，”ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith说。

上周美国原油日进口量增加38.5万桶。

消息公布后，美国汽油期货大涨，触及盘中高点每加仑1.7072美元，但随后回落，结算价报1.6526美元。

美国原油期货则因库存增幅大于预期而延续跌势，结算价下跌2.86美元，或5.38%，报每桶50.28美元。

原油和油品价格背道而驰拉大汽油裂解价差RBc1-CLc1至一周最阔每桶18.91美元。该价差是衡量炼厂利润率的指标。

Sweet Futures一位经纪商Michael Korn表示，如果原油库存继续增大，而汽油库存随着需求上升而下降，裂解价差可能继续拉开。

在夏季驾车高峰季来临之际，这将对炼厂有利。去年由于供过于求，炼油利润率疲弱令炼厂叫苦不迭。

EIA数据显示，日炼油量减少17.2万桶。炼厂产能利用率下降0.1个百分点至85.9%。