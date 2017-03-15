更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存在九周连增后下降

标题新闻：科威特油长称周四OPEC会议只会考虑延长减产九个月的提议，延长12个月不是一个选项
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路透纽约3月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存在九周连增后下降，因进口减少；汽油和馏分油库存降幅也超过预期。
石油交易商密切关注库存数据，他们急于确定石油输出国组织(OPEC)11月达成的减产协议是否减轻全球供应过剩状况。
EIA公布，上周美国原油库存减少23.7万桶，市场预估为增加371万桶。
美国原油交割地库欣库存增加213万桶。
上周美国原油日进口量减少56.5万桶，至669万桶，创一个月来低位，主因来自OPEC成员国的进口大幅下降。
其中来自沙特阿拉伯的原油日进口量减少42.6万桶至108万桶，创9月来最大周度降幅。从伊拉克的进口减少52.7万桶至40.3万桶，创8月来最大单周降幅。同时从科威特和尼日利亚的进口也减少。
库存数据公布后，油价上涨。布兰特原油期货上涨0.89美元，或1.8%，收报每桶51.81美元，为七日来首次上涨。美国原油期货上涨1.14美元，或2.4%，收报每桶48.86美元，为八日来首次上涨。
“该报告有支撑作用，因精炼油品库存大幅减少，”纽约Again Capital合伙人John Kilduff说，“原油库存降幅不大，而且是受进口减少影响。周度进口数据继续大幅波动。”
他表示，整体库存水平相对于季节均值仍很高，对市场来说仍是个严重的不利因素。
Interfax Energy旗下Global Gas Analytics的资深能源分析师Abhishek Kumar表示，汽油和馏分油库存大幅下降也带来支撑，因随着炼厂结束维修重返生产，这可能使得4月原油库存降幅提高。
美国汽油库存减少310万桶，市场预估为减少200万桶。
美国上周馏分油库存减少420万桶，市场预估为减少170万桶。
EIA数据显示，日炼油量减少2万桶。炼厂产能利用率下降0.8个百分点。(完) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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