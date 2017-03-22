更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存触及纪录高位，因进口激增

(新增中东进口数据、分析师评论以及油市走势)

路透3月22日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升至纪录新高，因进口激增且国内产量上升，抵销了炼厂加工量增加的影响。

美国是全球最大的石油消费国，原油库存自今年初以来一直上升，让石油输出国组织(OPEC)牵头减产以期削减全球长期过剩库存的希望变得渺茫。

EIA公布，3月17日止当周美国原油库存触及5.331亿桶的纪录高点，增幅达到500万桶，几乎为市场预估增幅280万桶的两倍，因进口量激增110万桶/日。

上周美国原油产量增至910万桶/日，增幅温和但一直以来保持稳定，且高于去年同期水平。

“市场仍然对美国产量上升感到不安，这也削弱了OPEC与部分非OPEC产油国减产的效果，”Interfax Energy驻伦敦资深能源分析师Abhishek Kumar说。

尽管OPEC自1月1日以来协议限产，但来自中东的进口依然居高不下。自沙特的进口量增加20.7万桶/日达到130万桶/日。

来自伊拉克和科威特的进口石油也明显增多，抵销了尼日利亚和委内瑞拉进口下滑的影响。美国最大的石油供应国加拿大上周对美出口也增加近10万桶/日达到332万桶/日。

EIA称，美国原油交割地库欣库存增加140万桶。

数据公布后，美国西德克萨斯原油期货扩大跌势，最低报每桶47.01美元，结算价跌0.20美元报每桶48.04美元。布兰特原油期货盘中自11月30日以来首次跌破50美元大关，结算价跌0.32美元报每桶50.64美元。

不过数据亦有利多方面，炼厂结束停产维护并开始为夏季美国驾车高峰季而加紧生产，原油加工量明显上升。

日炼油量增加32.9万桶，炼厂产能利用率上升2.3个百分点至87.4%，其中以墨西哥湾沿岸和中西部地区炼厂的增产为主。

“这说明炼厂本季的维护已经完成，”华盛顿能源大宗商品经纪公司Powerhouse执行副总裁David Thompson说。“预计未来六至八周总体上(炼油量)会呈现增长。”

汽油库存减少280万桶，路透调查中受访分析师预估为减少200万桶。