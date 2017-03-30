更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存增加86.7万桶，增幅不及预估

日本股市：日经指数收于一周高位，出口和金融股涨势亮丽
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
(新增数据细节及业内人士观点)
路透3月29日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周汽油和馏分油库存大幅下降，炼厂原油加工量跳涨，但美国原油库存增幅小于预期，那些期待石油库存下降的人可以松口气了。
EIA公布，3月24日止当周，美国原油库存增加86.7万桶，市场预估为增加135.7万桶。整体库存接近5.34亿桶，创纪录水准。
美国汽油库存减少374.7万桶，市场预估为减少188.6万桶；馏分油库存减少248.3万桶，市场预估为减少123.4万桶。随着原油加工量提高，炼厂维修季即将结束，且驾驶出行季需求料提高，库存有望进一步下降。
“油品下降的幅度有些令人意外，但乐见这种情况，”休斯顿ARM Energy高级副总裁Keith Barnett表示。“这些统计数据帮助消除了笼罩原油市场的利空因素。”
数据公布后，美国能源价格上涨。布兰特原油收高1.09美元，或2.1%，报每桶52.42美元，盘中触及3月16日以来最高的52.46美元。美国原油收高1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元，盘中触及3月16日以来最高的49.54美元。
EIA数据显示，日炼油量增加42.5万桶。炼厂产能利用率上升1.9个百分点至89.3%。
美国原油交割地库欣库存减少22万桶。
上周美国原油日进口量减少54.3万桶。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
* 日经指数涨0.71%，沪综指挫跌0.78%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.27%，美国10年期公债收益率报2.2781%
路透吉隆坡5月24日 - 据路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。