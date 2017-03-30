更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存增加86.7万桶，增幅不及预估

(新增数据细节及业内人士观点)

路透3月29日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周汽油和馏分油库存大幅下降，炼厂原油加工量跳涨，但美国原油库存增幅小于预期，那些期待石油库存下降的人可以松口气了。

EIA公布，3月24日止当周，美国原油库存增加86.7万桶，市场预估为增加135.7万桶。整体库存接近5.34亿桶，创纪录水准。

美国汽油库存减少374.7万桶，市场预估为减少188.6万桶；馏分油库存减少248.3万桶，市场预估为减少123.4万桶。随着原油加工量提高，炼厂维修季即将结束，且驾驶出行季需求料提高，库存有望进一步下降。

“油品下降的幅度有些令人意外，但乐见这种情况，”休斯顿ARM Energy高级副总裁Keith Barnett表示。“这些统计数据帮助消除了笼罩原油市场的利空因素。”

数据公布后，美国能源价格上涨。布兰特原油收高1.09美元，或2.1%，报每桶52.42美元，盘中触及3月16日以来最高的52.46美元。美国原油收高1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元，盘中触及3月16日以来最高的49.54美元。

EIA数据显示，日炼油量增加42.5万桶。炼厂产能利用率上升1.9个百分点至89.3%。

美国原油交割地库欣库存减少22万桶。