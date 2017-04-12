更新版 1-EIA库存周报：美国原油库存减少，汽油和馏分油库存亦下降

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路透纽约4月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外下降，汽油和馏分油库存均减少。分析师称该库存报告应会支撑油价。

EIA公布，4月7日止当周美国原油库存减少220万桶，市场分析师预估为增加8.7万桶。

“接近220万桶的商业原油库存降幅以及成品油库存不断减少应会给当前的油价带来提振，”ClipperData的油市分析师Troy Vincent称。

数据公布后油价出现波动。交易商认为原因在于库存下降，以及美国石油产量再度增加、库欣库存上升、交易商在经历过去两周价格上涨之后了结获利。

布兰特原油周三下跌0.37美元，报每桶55.86美元，盘中触及一个月高位56.65美元。美国原油下跌0.29美元，报每桶53.11美元，盘中触及3月7日以来最高53.76美元

美国原油交割地库欣库存增加27.6万桶。

EIA公布，美国国内总体石油日产量增至924万桶，一周前为920万桶。

美国汽油库存减少300万桶，路透调查中分析师的预估为减少170万桶。原本一直高于季节平均水平的汽油库存已经连续八周下降。去年过剩的汽油供应打压了炼油利润空间。

EIA数据显示，美国上周馏分油库存减少220万桶，市场预估为减少88.5万桶。

EIA数据显示，日炼油量增加26.8万桶。炼厂产能利用率上升0.2个百分点。