更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少，但汽油库存增加

路透4月19日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，由于炼厂增产，上周美国原油库存减少，但上周汽油库存意外增加。

汽油库存增加150万桶，路透调查中的市场预估为减少190万桶。过去几周库存大幅下降且已低于上年同期水准，不过与2010年以来的库存水平相比仍然较高。