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货币新闻 | 2017年 4月 20日 星期四 10:10 BJT

更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少，但汽油库存增加

(新增更多细节)

路透4月19日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，由于炼厂增产，上周美国原油库存减少，但上周汽油库存意外增加。

EIA公布，4月14日止当周美国原油库存减少100万桶，市场预估为减少150万桶。

汽油库存增加150万桶，路透调查中的市场预估为减少190万桶。过去几周库存大幅下降且已低于上年同期水准，不过与2010年以来的库存水平相比仍然较高。

EIA数据显示，日炼油量增加24.1万桶，墨湾地区炼厂加工活动大增。炼厂产能利用率上升1.9个百分点。

“汽油库存增加较偏向利空，尽管墨湾地区库存增加250万桶是因应炼厂增产，”ClipperData商品研究主管Matt Smith说。

EIA数据显示，上周馏分油库存减少200万桶，市场预估为减少100万桶。EIA称，馏分油库存创下2015年11月以来最低水平。

EIA称，美国原油交割地库欣库存减少77.8万桶。

上周美国原油日进口量增加5.6万桶。(完) (编译 李婷仪 审校 王颖)
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