更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少，但汽油库存增加

《汇市简讯》美元指数窄幅波动，对穆迪调降中国评级反应平淡
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
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路透4月19日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，由于炼厂增产，上周美国原油库存减少，但上周汽油库存意外增加。
EIA公布，4月14日止当周美国原油库存减少100万桶，市场预估为减少150万桶。
汽油库存增加150万桶，路透调查中的市场预估为减少190万桶。过去几周库存大幅下降且已低于上年同期水准，不过与2010年以来的库存水平相比仍然较高。
EIA数据显示，日炼油量增加24.1万桶，墨湾地区炼厂加工活动大增。炼厂产能利用率上升1.9个百分点。
“汽油库存增加较偏向利空，尽管墨湾地区库存增加250万桶是因应炼厂增产，”ClipperData商品研究主管Matt Smith说。
EIA数据显示，上周馏分油库存减少200万桶，市场预估为减少100万桶。EIA称，馏分油库存创下2015年11月以来最低水平。
EIA称，美国原油交割地库欣库存减少77.8万桶。
上周美国原油日进口量增加5.6万桶。(完) (编译 李婷仪 审校 王颖)
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
路透法兰克福5月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二在致欧洲议会一成员的信中表示，一旦英国退出欧盟，欧盟或失去对清算活动的部分监管。
路透新加坡5月24日 - 据费波纳奇回档位分析和不断上升的楔形形态，伦敦金属交易所(LME)期铝当前的跌势可能在支撑位每吨1,931美元上方终结，随后重拾升势，涨向1,958。