更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存大减，因炼厂活动升至纪录新高

(新增细节、分析师评论、油价表现和背景)

路透6月1日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存大幅下降，因精炼活动和出口大增至纪录高位；汽油库存亦在夏季驾车高峰季来临前大减。

上述政府数据提振油价，缓和了市场对全球供应过剩的担忧。

5月26日止当周原油库存下降640万桶，降幅远超分析师预期的250万桶。

美国原油库存已连续稳步下降八周，意味着石油输出国组织(OPEC)减少全球石油供应的努力终于取得了期待已久的效果。

“这份报告对市场有利。市场正需要它来引燃推高油价的兴趣。我认为这还没完，预计降幅还将继续扩大，”ICAP能源专家Scott Shelton说。

原油库存降幅大部分可归因于精炼活动大幅升温，原油加工量处于纪录高位，而整体产能利用率也升至2005年以来同期最高。

数据显示，炼厂原油加工量增加22.9万桶/日达到1,750万桶/日，超过4月21日止当周创下的前高位1,730万桶/日。炼厂产能利用率增加1.5个百分点至95%。

EIA称，原油出口亦触及高位，增加近70万桶/日达到130万桶/日，而原油进口则减少98.7万桶/日。

尽管精炼活动大增，但汽油库存仍下滑290万桶，是市场预估降幅110万桶的两倍多。

美国油品出口升至平均490万桶/日，较上年同期增长逾31%。

出口增长帮助拉低通常这个时候较高的汽油库存，得益于出口需求增加，帮助抵消了今年迄今国内汽油需求相对疲弱的影响。

美国过去四周的汽油需求较上年同期下滑0.7%，至960万桶/日。

美国原油期货在报告公布后扩大涨幅，1533GMT时上涨1.4%或0.68美元，报每桶49美元，终场收高0.04美元至48.36美元。布兰特原油期货也一度上涨1.1%至51.31美元，最终收低0.13美元报50.63美元。

美国原油产量亦继续增加，达到934万桶/日，较上年同期增长近50万桶/日。

“市场担心美国产量增加会抵消石油输出国组织(OPEC)减产的效果，”Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian说。(完) (编译 徐文焰；审校 杜明霞)