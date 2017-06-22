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货币新闻 | 2017年 6月 22日 星期四 08:23 BJT

更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油及汽油库存均下降

(新增细节)

路透6月22日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少，汽油库存也减少，但馏分油库存增加。

EIA公布，截至6月16日为止的一周，美国原油库存减少250万桶，市场预估为减少210万桶。原油日进口量小幅增加56,000桶。

美国原油交割地库欣库存减少108万桶。

库存报告公布后油价上涨，但随后迅速回落。Interfax Energy的Global Gas Analytics高级能源分析师Abhishek Kumar说，这是因为数据没有出现结构性变化。

“美国原油和汽油库存明显高于五年均值，将对油价构成压力，”Kumar说。“与此同时，虽然近来油价下滑，但美国石油产出仍在上升。”

EIA称，上周美国原油日产量增加至935万桶，较前一周增加2万桶。

汽油库存减少57.8万桶，市场预估为增加44.3万桶。

美国上周馏分油库存增加110万桶，市场预估为增加46.5万桶。

EIA数据显示，日炼油量减少10.4万桶。炼厂产能利用率下降0.4个百分点至94%。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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