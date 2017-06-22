更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油及汽油库存均下降

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(新增细节)
路透6月22日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少，汽油库存也减少，但馏分油库存增加。
EIA公布，截至6月16日为止的一周，美国原油库存减少250万桶，市场预估为减少210万桶。原油日进口量小幅增加56,000桶。
美国原油交割地库欣库存减少108万桶。
库存报告公布后油价上涨，但随后迅速回落。Interfax Energy的Global Gas Analytics高级能源分析师Abhishek Kumar说，这是因为数据没有出现结构性变化。
“美国原油和汽油库存明显高于五年均值，将对油价构成压力，”Kumar说。“与此同时，虽然近来油价下滑，但美国石油产出仍在上升。”
EIA称，上周美国原油日产量增加至935万桶，较前一周增加2万桶。
汽油库存减少57.8万桶，市场预估为增加44.3万桶。
美国上周馏分油库存增加110万桶，市场预估为增加46.5万桶。
EIA数据显示，日炼油量减少10.4万桶。炼厂产能利用率下降0.4个百分点至94%。(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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