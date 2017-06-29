更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存小幅增加，汽油库存下降

路透6月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存小幅增加，汽油库存减少。这给油价带来温和提振；油价一直因持续供应过剩而承压。

EIA公布，截至6月23日当周美国原油库存增加11.8万桶，市场预估为减少258.5万桶，因原油日进口量增12.9万桶，而炼厂每日原油加工量减少26.2万桶。

美国汽油库存减少89.4万桶，市场预估为减少58.3万桶。但当前汽油库存2.41亿桶，仍较过去五年季节平均库存水平高7.5%左右。

较高的库存水平挤压炼油利润。纽约商业期货交易所(NYMEX)当前的汽油裂解价差RBc1-CLc1为每桶16.53美元，较五年均值20.56美元低，因供应过剩打击炼油企业，尽管目前正值夏季驾车高峰。

“美国汽油库存仍高于五年均值，凸显出市场的需求忧虑，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics资深能源分析师Abhishek Kumar表示。

EIA表示，过去四个月汽油需求较上年同期下降2.4%。

报告公布后油价上涨。美东时间上午10:57(1457GMT)美国原油期货涨0.55美元至每桶44.79美元，布兰特原油期货涨0.62美元至每桶47.27美元。

EIA称，美国原油交割地库欣库存下降29.7万桶。

EIA公布，美国上周原油产量下降10万桶/日至925万桶/日。

EIA数据显示，上周馏分油库存减少22.3万桶，预估为增加45.3万桶。炼厂产能利用率下降1.5个百分点至92.5%。(完) (编译 王颖；审校 陈宗琦)