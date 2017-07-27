更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油与汽油库存双双大减

(新增细节和分析师评论)

路透7月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存大幅下滑，因炼油活动畅旺及出口上扬，汽油和馏分油库存下降幅度也大于预期。

EIA公布，截至7月21日为止的一周，美国原油库存下降720万桶，远多于市场预估的减少260万桶。

这使得美国原油库存量减少至4.834亿桶，仍远高于五年均量，但较3月底峰值减少近10%。EIA报告公布后原油期货走扬，不过之后回吐部分涨幅，布兰特原油仍在每桶50美元上方。

美国汽油库存减少100万桶，分析师预估为减少61.4万桶。过去四周的汽油需求仍较上年同期下滑了0.3%。

“整体而言，这份报告为多头提供了一些继续看好的坚实基础，”华盛顿能源商品专门经纪商Powerhouse执行副总裁David Thompson表示。

EIA表示，馏分油库存下降190万桶，预期则为减少45.3万桶。

EIA称，美国原油交割地库欣库存减少170万桶。

EIA数据显示，炼油量增加16.6万桶/日，炼厂产能利用率上升0.3个百分点，至94.3%。

上周美国原油进口量减少25.4万桶/日。出口增加至逾100万桶/日。(完) (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)